Ceriale, ridotte le tariffe per l’acquedotto irriguo: sostegno agli agricoltori

Ceriale. Una buona notizia per gli agricoltori cerialesi, in un comprensorio produttivo che fa parte della conosciuta piana albenganese e dove sono molte le imprese floricole e del comparto agricolo. Questa mattina, la giunta comunale di Ceriale ha approvato la delibera per la diminuzione delle tariffe per l’acquedotto irriguo.

La possibilità di bollettazione per l’ambito irriguo è concessa per legge ai Comuni, in deroga al Piano d’Ambito Territoriale legato all’Ato idrico provinciale.

Il provvedimento, che rispecchia le disposizioni di Arera – l’Autorità Garante – è stato presentato dal sindaco Luigi Romano e dal vice sindaco con delega all’Acquedotto Luigi Giordano: “L’amministrazione comunale è riuscita a ridurre le tariffe dell’acquedotto irriguo di quasi il 50% e abbassare la quota fissa da euro 90 a 60 euro annui. Questo grazie alla deroga concessa dall’Ambito Territoriale su nostra richiesta” affermano i due amministratori cerialesi.

L’attività di fatturazione e riscossione sarà comunque a carico del gestore unico.

La delibera è stata supportata anche dalle analisi tecnico-contabili svolte così come dalle medesime simulazioni effettuate dall’Ufficio Acquedotto.