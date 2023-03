Ceriale 2023, Nervo contro Giordano: “Serve onestà, basta appropriarsi di iniziative solo per consenso elettorale”

Ceriale. “Prendendo spunto dai continui elogi che il vice sindaco Luigi Giordano fa a se stesso nella continua pubblicazione di post sui canali social descrivendo il suo “impegno” nel raggiungimento di importanti obiettivi tra i quali l’aver ottenuto il finanziamento per la messa in sicurezza del rio San Rocco, credo sia doveroso fare alcune precisazioni. Innanzitutto chi mette a servizio la propria persona e il proprio tempo per amministrare una città deve anche avere una correttezza politica e amministrativa e non appropriarsi di progetti di altri vantandosi di esserne stato il promotore e l’esclusivo realizzatore“. Lo dichiara il candidato sindaco alle elezioni amministrative di Ceriale Pier Carlo Nervo.

“Entrando nello specifico – continua – è giusto che i cittadini sappiano che per la messa in sicurezza del rio San Rocco, che ha un’insufficienza idraulica nel tratto terminale, ritrovandosi quindi ad avere le aree adiacenti al rio stesso come inondabili, dobbiamo partire dal progetto preliminare redatto dallo studio ITEC ENGINEERING S R.L. e approvato nell’anno 2016 dalla giunta comunale con a capo il sindaco Ennio Fazio e vice sindaco Eugenio Maineri (Giordano era consigliere di opposizione)”.

“Proseguendo nell’iter progettuale – spiega Nervo -, sempre l’Amministrazione Fazio presentò, nell’anno 2016, e ottenne il parere di compatibilità idraulica da parte del comitato tecnico di bacino. A questo punto cosa succede? Per poter eseguire l’intervento si resero necessarie le risorse e quindi, sempre l’Amministrazione Fazio, nell’anno 2017, presenta la domanda per ottenere i contributi necessari per eseguire l’opera e inserisce l’intervento per la messa in sicurezza del rio S. Rocco nel documento unico di programmazione allegato al bilancio. Quindi, successivamente all’inoltro della domanda alla Regione Liguria, la stessa ha stilato una graduatoria per l’assegnazione dei contributi, dove il Comune di Ceriale, se ben ricordo, era al 5° posto e, finalmente, è arrivato il finanziamento richiesto”.

“Sicuramente il vice sindaco Giordano potrà dire ‘ma il progetto definitivo è stato approvato nel corso di questo mandato’. Sì certo, ma chiariamo che il progetto definitivo è solo il proseguimento di un intervento voluto dall’Amministrazione Fazio e non da Giordano e, l’approvazione di un progetto non è un atto che può fare un assessore autonomamente ma è un atto amministrativo che deve essere condiviso dalla maggioranza consiliare e approvato da tutti gli assessori. Per quando riguarda l’ulteriore finanziamento di € 5.500.000 (che a oggi non è certo), la nostra coalizione si farà carico di prendere i giusti contatti con la Regione e con il governo centrale che rappresenta la nostra area politica, ovvero il centro-destra, per fare in modo che Ceriale possa ottenere ciò che è

necessario per portare a compimento un progetto iniziato nel 2016″.

E conclude: “Credo sia necessario un ritorno alla correttezza e all’onestà senza appropriarsi di iniziative atte solo alla ricerca del consenso elettorale“.