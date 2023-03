Andora. Questa mattina, presso il Distaccamento Aeronautica Militare Capo Mele di Andora, si è celebrato il Centenario dell’Aeronautica Militare. Presenti, tra gli altri, il Prefetto di Savona Enrico Gullotti, il Vicario Generale Monsignor Scarpino, i sindaci di Andora Mauro Demichelis, di Alassio Marco Melgrati, di Laigueglia Roberto Sasso del Verme e di Stellanello Claudio Cavallo.

La cerimonia dell’Alzabandiera ha dato il via alla manifestazione, seguita dalle letture dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. La ricorrenza è stata anche impreziosita da un momento di commemorazione in ricordo dei caduti dell’Aeronautica attraverso la deposizione di una corona d’alloro. Per l’occasione è stato organizzato anche un Open Day con apertura e visita al pubblico ed alle scolaresche di alcune strutture ed ambienti della 115^ Squadriglia Radar Remota.

Il Tenente Colonnello Carlo DE GIOVANNI, Comandante del Distaccamento AM di Capo Mele, nel salutare tutti i presenti oltre a richiamare le varie iniziative ed eventi in calendario anche presso il Comune di Andora, per celebrare la ricorrenza dei 100 anni della fondazione dell’AM, tra cui l’esibizione delle Frecce Tricolori in programma il prossimo 07 Maggio, ha evidenziato l’impegno quotidiano della Forza Armata al servizio ed a favore della collettività, svolto sempre con passione, orgoglio generosità valori che da sempre contraddistinguono gli uomini e le donne dell’Arma Azzurra.

Il Centenario dell’Aeronautica Militare, con il suo motto “In volo verso il futuro”, è una occasione per sottolineare il lavoro degli uomini e delle donne in Azzurro, quest’ultime entrate in Forza Armata dal 2000, che operano silenziosamente con umiltà, senso del dovere e professionalità al servizio del Paese. Una Forza Armata a difesa dello Stato e per la salvaguardia delle libere Istituzioni, che dispone di uno strumento aereo diversificato ed equilibrato con specifiche capacità di proiezione, perfettamente integrabile in contesti internazionali o multinazionali per condurre operazioni interforze, eterogenee e complesse, sul territorio nazionale ed internazionale. Un’Aeronautica Militare sempre vicina alla collettività e a disposizione del cittadino, anche in circostanze di pubblica calamità e in frequenti casi di straordinaria necessità ed urgenza.

Il Distaccamento Aeronautica Militare Capo Mele di Andora, che dipende dal Comando 1° Regione Aerea di Milano, come mission deve assicurare il supporto logistico alla 115° SRR ed al coubicato “Organismo di Particolare Protezione Sociale”, compreso il soggiorno marino, quando attivato. Sostenere le attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate e ai loro familiari. Un Distaccamento Aeronautico perfettamente integrato con la realtà locale, dedito a garantire servizi di supporto e di protezione sociale sempre più qualificati, allo scopo di supportare le attività addestrative delle componenti aeree e terrestri, potendo contare su un ambiente favorevole per l’utilizzo di diversi scenari addestrativi (marino, montano e boschivo).