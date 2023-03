Cengio, la vittoria contro il Dego vale la certezza dei playoff. Marian: “Buona stagione, ora proviamo a vincerli”

Cengio. Alla fine saranno playoff. Si potrebbe sintetizzare in questa maniera il traguardo raggiunto dal Cengio, formazione guidata da mister Gianluca Molinaro la quale, grazie alla vittoria ottenuta domenica, ha ottenuto la matematica certezza di essersi guadagnata una seconda possibilità per centrare il salto in Prima Categoria.

I granata si sono “regalati” questa chance imponendosi in rimonta (3-1) nel derby valligiano contro il Dego, questo dopo due pareggi consecutivi (con Nolese e Borghetto). A commentare la stagione e il momento del Cengio è stato Stefan Marian, capitano della squadra il quale ha esordito dichiarando: “Credo che la nostra stagione sia positiva. In vista del futuro ci sono grandi aspettative, quest’anno siamo ripartiti con un gruppo nuovo mantenendo soltanto sette/otto elementi rispetto all’annata precedente riuscendo comunque a fare davvero bene. La stagione per il momento è positiva, adesso ci concentreremo sui playoff. Vorremmo provare a vincerli”.

In seguito l’intervistato ha parlato del rapporto instaurato con mister Molinaro: “Tra noi si è creato un legame davvero splendido. È una persona di cuore, ci siamo capiti dalla prima volta in cui abbiamo parlato. Più o meno viaggiamo sulle stesse idee, puntiamo sui ragazzi giovani e quest’anno penso lo si sia visto con l’impiego di numerosi under. Domenica per esempio è sceso in campo un portiere classe 2005. A inizio avevo dato la mia disponibilità proprio per questo, per aiutare a crescere la squadra”.

“È stata un’ottima stagione sia a livello personale che a livello di società – ha proseguito Marian -, ma anche per l’intero paese. Se giocherò il prossimo anno? Dipende tutto da come starò, il lavoro è duro, tuttavia se sto bene mi piacerebbe ancora rendermi disponibile. Dalla panchina o dal campo darò lo stesso contributo, il mio interesse è che a crescere siano la società e i ragazzi. Tengo molto anche all’impegno assunto insieme a Tagliero con la leva 2012, del nostro settore giovanile si parla poco, ma sia noi che il club ci teniamo molto”.

Infine l’intervista si è conclusa con un gesto di fair play volto a celebrare il risultato raggiunto dal Borgio Verezzi: “Complimenti a loro, una corazzata che ha meritato di vincere.”