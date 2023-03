Cengio 2023, Massimo Marazzo avversario di Dotta? Il consigliere: “Disponibile, stiamo valutando”

Cengio. Se ormai da settimane la candidatura dell’attuale sindaco Francesco Dotta (in quota centrodestra) è confermata, diversi invece erano i dubbi sull’altra lista, tanto da far pensare che la corsa del primo cittadino fosse in solitaria. Tra i vari nomi era uscito quello dell’ex sindaco Sergio Marenco, ma sfumata l’ipotesi, ora si pensa al consigliere di opposizione Massimo Marazzo.

Leva 1987 e insegnante del liceo Calasanzio di Carcare, Marazzo ricopre la carica di consigliere dal 2009: prima durante l’amministrazione Bilia, poi in quella Marenco dove aveva ottenuto le deleghe all’Ambiente e ai Servizi sociali ed infine come consigliere di minoranza di Dotta. La sua entrata in consiglio comunale nel 2019, Marazzo infatti non aveva raggiunto la quota di voti necessari all’ultima tornata elettorale ed era subentrato dopo le dimissioni di Daniela Olivieri.

Ora per lui si prospetta la candidatura a sindaco: “Sono stato contattato pochi giorni fa e mi sono reso disponibile, ma bisogna prima valutare alcune questioni e se c’è il tempo necessario per costruire una lista”, spiega ai microfoni di IVG.

Un ritardo dovuto ai malumori sfociati dopo che Fabio Poggio, che nel 2018 aveva sfidato Dotta con l’appoggio del Partito Democratico, aveva deciso di sostenere alle regionali un candidato di Giovanni Toti, quindi della sponda opposta. Da lì il partito l’ha “sfiduciato”, il gruppo si è disunito e Marazzo ha continuato, quasi da solo, a fare opposizione. La situazione per trovare un erede non era dunque delle migliori, ma ora il PD pare aver trovato l’uomo per iniziare un nuovo percorso. Anche se sottolinea Marazzo: “Io rimango un civico e non ho tessere di partito”.

Intanto il sindaco Dotta inaugurerà il 31 marzo (ore 18:00) il point della lista “Cengio del Cuore” in via Padre Garello. In squadra potrà contare sul vicesindaco Gianfranco Bosetti, gli assessori Lorenza Rinaldi e Davide Costa, oltre che i consiglieri Cristina Costa e Simone Odella. Ma ci saranno anche delle novità, si tratta di Paola Pivanti, Andrea Cavalleri, e Chiara Paolucci.