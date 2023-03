Celle Ligure. Sarà smantellato a breve, e momentaneamente, il cantiere sul Santa Brigida e riaperto il voltino che mette in comunicazione il “caruggio” di via Aicardi con l’Aurelia.

Lo anticipa il sindaco a Ivg, dopo un vertice tra l’Amministrazione Comunale, Anas e Acquedotto. I tempi sono brevi anche se, al momento, non si conosce una data precisa per l’inizio dei lavori che rimuoveranno il cantiere che, da anni ormai, “mangia” un tratto di Aurelia.

“Non ci sono dare certe” afferma il sindaco Caterina Mordeglia “ma sicura è la volontà di Anas, che era qui insieme all’Acquedotto, di riaprire il voltino, concludere i lavori del tratto di condotta delle acque che alimenta la parte bassa di Celle e Varazze e togliere il cantiere”.

Quindi via i new jersey, via le barriere in metallo e i materiali utili all’esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico sul sottostante corso d’acqua, sospesi da tempo. Una misura momentanea, quella della rimozione del cantiere, che tornerà in un secondo tempo, quando si riprenderanno i lavori e verrà, nuovamente, installato l’impianto semaforico.

A breve quindi la riapertura del voltino di via Aicardi e il tratto di Aurelia sgombro dal cantiere.