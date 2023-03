Celle, riattivato il centro di raccolta ingombranti

Celle Ligure. Riaperto, da questa mattina, il cancello del centro raccolta di rifiuti ingombranti di via Sanda, dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione dell’area che ne hanno permesso anche la riorganizzazione degli spazi.

Nell’Ecocentro, da oggi, sono presenti quattro stalli per un più agevole conferimento di legno, verde, rifiuti ingombranti e metalli. Uno stallo di deposito per l’escavatore con pinza ragno, tre presse per rifiuti urbani indifferenziati, imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica e metallo. Due cassoni scarrabili per rifiuti biodegradabili da cucine e mense, umido e vetro.

Visto il prolungarsi dei lavori, il Comune aveva trovato date e luogo per conferire gli ingombranti ai Piani dove nelle sei date di marzo 60 persone avevano conferito gli ingombranti.