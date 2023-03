Celle Ligure. Quando tornerà il semaforo sull’Aurelia, dal cantiere sul rio Santa Brigida? Di certo non questa estate. È stato, infatti, rimosso e i lavori sospesi. Intanto il Comune fa pressing.

“Oggi il cantiere dell’Anas è fermo e il doppio senso di marcia, garantito. La causa legale si è conclusa con una non risoluzione, quindi il Comune, insieme all’Anas, ha fatto ricorso per fare riaprire il cantiere e ultimare l’opera, – spiega a IVG.it, il sindaco Caterina Mordeglia. – Questi lavori sono da finire perché fondamentali sia per la sistemazione idraulica del tratto terminale del corso del rio per evitare esondazioni, sia per la sistemazione idrica perché non dobbiamo dimenticare che da lì passa il tubo dell’acqua che arriva da Albisola e serve per tutti i paesi della costa, fino a Varazze”.

“Due criticità da risolvere, – sottolinea ancora il primo cittadino. Speriamo che ciò avvenga in tempi ragionevoli”. Niente semaforo quindi per tutta l’estate e traffico regolare nell’attesa di riaprire il cantiere e terminare le opere necessarie. I tempi non saranno brevi.

C’è un’altra necessità, quella della riapertura del passaggio che comunica con l’Aurelia, in fondo a via Aicardi. Qui i commercianti da anni si lamentano: il voltino è stato chiuso, per via dei lavori di consolidamento alle vecchie case vicino al cantiere.

“Il Comune ha sempre sollecitato la riapertura del passaggio. Ho anche richiesto una documentazione tecnica, ma non l’ho mai ricevuta, – rimarca Mordeglia. – Sicuramente i tecnici dell’Anas avranno ulteriori elementi. Auspichiamo, come ci è stato detto verbalmente, che possano riaprirlo in tempo brevi”.