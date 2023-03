Celle, isole sommerse. Il sindaco Mordeglia: “Primo passo il ripascimento, poi vedremo”

Celle Ligure. Dopo le polemiche e la sollevazione di scudi per la decisione di prolungare il molo Crocetta, quindi di procedere al ripascimento delle spiagge e non alla creazione di isole sommerse per difendere l’arenile di Celle dall’erosione, abbiamo chiesto i motivi di questa decisione al primo cittadino Caterina Mordeglia.

“Questo progetto totale prevede circa 13 milioni di euro, attualmente, attraverso lo Stato e quindi la Regione, sono arrivati circa 4 milioni e 600mila euro. Ovviamente, di questi soldi, bisogna fare un primo lotto funzionale. E, per l’Amministrazione Comunale, il primo lotto funzionale è legato all’allungamento del molo Crocetta, previsto dal progetto, e al ripascimento conseguente proporzionato, sempre previsto dal progetto” puntualizza il sindaco che aggiunge “poi ci saranno lotti successivi che porteranno all’ultimazione di questo progetto complessivo”.

Sono recenti e vibrate le proteste intorno a questa decisione che riguardano il comparto turistico che avrebbe preferito subito le isole sommerse, ma il sindaco invita a riflettere “un domani, quando si vorranno realizzare queste isole bisognerà fare un approfondimento per comprenderne al meglio la natura e soprattutto capire qual’è l’utilità effettiva”.

Sindaco, quindi non è del tutto tramontata l’ipotesi di realizzare in futuro le isole sommerse? “No, assolutamente” risponde. “Vogliamo ricordare che questi progetti sono approvati dalle Giunte e questo, era stato approvato da quella precedente alla mia, perché io sono arrivata nel 2019. Noi abbiamo mantenuto quella delibera e, di quella delibera, oggi, proposto un primo lotto funzionale”.