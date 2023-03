Celle, isole sommerse: il consigliere Abate spara a zero sulla decisione della giunta che opta per il ripascimento

Celle Ligure. “Questa amministrazione, nonostante sia asserito da studi e perizie che vi sia in atto una costante erosione delle nostre spiagge e sia sotto gli occhi di tutti l’aggressività e la pericolosità delle mareggiate, vedi evento 2018, in autonomia, senza intraprendere un percorso partecipativo, senza coinvolgere le categorie commerciali e i cittadini, promettendo tavoli di confronto che in realtà si sono rivelati un portare a conoscenza di fatti compiuti, spenderà i 4 milioni e 700 mila euro non per realizzare opere di difesa dell’abitato e delle spiagge, ma per buttare sabbia, o meglio ‘ghiaia’, sulle stesse”. Duro attacco del consigliere indipendente di minoranza Jacopo Abate alla giunta, il giorno dopo l’approvazione della variante al progetto di realizzazione delle isole sommerse nel mare davanti a Celle, a tutela delle spiagge. Abate sintetizza le intenzioni della maggioranza che che verranno realizzate in alternativa a ciò che era stato richiesto e caldeggiato con forza anche dai gestori degli stabilimenti marini, e dal comparto turistico commerciale.

“L’aggiornamento del progetto consisterà solo in un intervento di ripascimento strutturale su entrambe le celle litorali, di entità pari a circa il 50% del ripascimento previsto nel Progetto 2021 per la spiaggia dei Piani, e a circa il 45% per la spiaggia del centro del paese e il prolungamento del molo Crocetta. Questo succederà nei prossimi mesi sulle nostre spiagge, come da ‘variante’ approvata ieri dalla giunta”.

Il consigliere continua nello sfogo: “E’ previsto anche un allungamento del molo Crocetta, che studi dell’Università di Genova dei primi anni duemila, evidenziarono sì una protezione della spiaggia di ponente, ma un peggioramento di quella in zona Piani”.

I presidenti dei Bagni Marini, avevano inviato una lettera in Comune, nelle scorse settimane, in cui sottolineavano quanto fosse necessaria la creazione di isole sommerse per proteggere l’arenile dall’erosione, piuttosto che il ripascimento. “Credo che quanto accaduto e, nello specifico, le modalità e gli atteggiamenti assunti da questa amministrazione, nei confronti dei cittadini, dei Bagni Marini e degli operatori commerciali, siano dimostrazione di prevaricazione e di arroganza strumentalizzando e riducendo il confronto e la partecipazione ai minimi termini”.

Va giù duro, Abate: “E’ chiaro chi si tratta di una scelta politica per scongiurare la rottura nella maggioranza”.