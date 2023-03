Celle in festa per i 70 anni del Gruppo Scout e i 30 della Base Nautica

Celle Ligure. Il blu e il bianco, i colori degli Scout di Celle, hanno tinto il sagrato della parrocchia di San Michele Arcangelo, gremito per il 70esimo anniversario del gruppo “Celle Ligure 1”.

Scout di ieri e di oggi, anche da fuori Comune. Molta partecipazione per la cerimonia che ha festeggiato anche i 30 anni della Base Nautica. Commozione e “fazzolettone” al collo anche per chi è stato “lupetto” ieri. A celebrare l’importante traguardo anche il sindaco Caterina Mordeglia che ha partecipato alla cerimonia e sottolineato l’importanza della presenza degli Scout in paese. Settant’anni: volti, storie, esperienze.

Una tappa significativa anche quella dei 30 anni della Base Nautica.

Questa mattina ritrovo sul sagrato della parrocchia con l’ alzabandiera e il “rinnovo della Promessa”. Rinfresco e poi l’ ammainabandiera che ha concluso la cerimonia cui ha preso parte anche il Gruppo Adulti Scout di Varazze.