Casa Pertini, Arboscello (PD): “Approvata proposta per rafforzare la memoria storica e la figura di Pertini nei giovani”

Genova/Stella. E’ stato approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato oggi in consiglio regionale dal consigliere Pd Roberto Arboscello che ha l’obiettivo di impegnare la Giunta regionale a organizzare un bando aperto alle classi quinte delle Scuole Superiori finalizzato a valorizzare la memoria di Sandro Pertini e sui valori che hanno determinato il suo impegno sociale, politico e civile. Inoltre, ha chiesto un sostegno per l’associazione che si occupa della casa-museo dedicata all’ex Presidente della Repubblica, situata a Stella San Giovanni.

“È fondamentale tramandare alle nuove generazioni la memoria storica del nostro Paese e i principi di democrazia e libertà per cui molti hanno lottato – ha espresso Arboscello -. Per i ragazzi e le ragazze è importante conoscere i luoghi, attraverso viaggi e visite di istruzione, nei quali la storia si è compiuta, per poter contestualizzare e ricordare avvenimenti, fatti e personalità”.

“La resistenza antifascista ha rappresentato una lotta contro l’odio e l’intolleranza. Tramandare il ricordo di questi eventi alle nuove generazioni può aiutare a contrastare l’odio e l’intolleranza che ancora persistono nella società”, ha concluso.

Il presidente della giunta con delega alla cultura Giovanni Toti ha espresso parere favorevole ricordando che la stessa giunta impegnò a suo tempo i fondi che permisero il recupero della casa natale di Pertini a Stella.