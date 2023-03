Carenza di personale, Valbormida Formazione lancia un corso per camerieri negli hotel

Savona. Quattordici allievi di diverse nazionalità hanno intrapreso un percorso formativo per camerieri ai piani, finanziato con risorse proprie dalla Comunità Servizi Fondazione Diocesana Onlus ed erogato dal Consorzio Valbormida Formazione – Ente di formazione con sede operativa a Carcare – in collaborazione con l’Unione Provinciale Albergatori di Savona.

“Alla luce delle consolidate difficoltà a reperire alcune figure professionali da parte del comparto turistico, il principale intento del corso è quello di fornire alle strutture alberghiere del savonese associate a UPA la possibilità di conoscere sul campo, a partire dallo stage, allievi formati e intenzionati ad intraprendere tale mestiere” spiega Alberto Isetta, direttore del Consorzio Valbormida Formazione.

Un’iniziativa che ha previsto complessivamente 192 ore, articolate in 72 ore di formazione in situazione e 120 ore di stage curricolare in struttura alberghiera. Il percorso è iniziato lo scorso 20 febbraio e prevede una formazione “training on the job” presso l’albergo Torre di Celle Ligure che terminerà il 15 marzo con una prova finale. Successivamente, a partire dal 20 marzo, sulla base delle esigenze logistiche e dei colloqui con ciascuno degli allievi del corso, tesi a valutarne motivazione e impegno, verrà avviato specifico stage in una struttura alberghiera.

“Data la natura dello stage, sarà possibile inserire due allievi del corso per ogni struttura alberghiera che si renderà disponibile all’accoglienza”, aggiunge il direttore del Consorzio Valbormida Formazione Alberto Isetta.

Prima dell’avvio dello stage è previsto un corso “Lavoratori rischio basso” di 8 ore con frequenza obbligatoria.