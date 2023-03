Career Day, Assagenti e Unige lanciano le professioni del mare

Liguria. Career Day a Genova e in Liguria per chi cercherà un’occupazione, un lavoro e specialmente una possibilità di carriera all’interno del mondo del mare e in particolare nelle agenzie marittime.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione fra Assagenti e il Settore orientamento al lavoro e placement dell’Università di Genova.

Il Career Day, al quale ha partecipato il Segretario di Assagenti, Massimiliano Giglio, si è posto come obiettivo (attraverso una videoconferenza) di illustrare le potenzialità di un settore in costante evoluzione rivolgendosi in prevalenza a laureati o laureandi in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lingue.

Con un vero e proprio boom di iscritti e di richieste di colloquio one to one, l’evento si è composto di una prima parte introduttiva per far conoscere l’Associazione e il suo Job Centre, con testimonianze di ragazzi che hanno usufruito del servizio negli anni passati. Nella seconda parte la responsabile del Job Centre ha svolto colloqui introduttivi individuali volti a valutare motivazione e interesse al settore.