Carcarese, Loris Chiarlone: “Prestazione da ricordare, rimane il rammarico per alcuni episodi”

Carcare. Solamente sei squadre, in questo campionato, sono riuscite ad evitare la sconfitta con la capolista Pietra Ligure. Tra di esse c’è la Carcarese, alla quale, però, il 2-2 maturato al Corrent con i biancocelesti sta persino stretto.

“La prestazione è di quelle da ricordare, sicuramente – afferma Loris Chiarlone a fine match -. Ad essere sincero non riesco ad essere totalmente felice, perché, onestamente, rimane il dubbio per qualche episodio, in particolare che fossero buoni i due gol e che ci fosse un rigore. Al di là degli episodi, era una prestazione che meritava i tre punti. Quindi si esce dal campo felici ma con un amaro in bocca che è abbastanza forte”.

La Carcarese, da tempo, non ha più possibilità di accedere ai playoff e, al tempo stesso, è matematicamente salva. Contro il Pietra Ligure ha dimostrato di voler onorare il campionato fino in fondo. “Noi, così come anche l’anno scorso quando avevamo raggiunto l’obiettivo, non abbiamo mai mollato – sottolinea il mister -. Abbiamo sempre giocato per ottenere la più alta posta in palio. Venivamo da una domenica dove, purtroppo, non siamo proprio scesi in campo. Quindi anche questa reazione fa capire la forza dei legami non solo calcistici ma anche umani che ci sono dentro questa squadra”.

Un pareggio che riscatta la sconfitta dell’andata, eccessivamente pesante per quanto visto sul terreno di gioco. “All’andata avevamo fatto sicuramente una grandissima partita; era stata la base per quel filotto molto positivo che era poi durato fino a Serra Riccò – ricorda l’allenatore valbormidese -. Abbiamo ripetuto la prestazione dell’andata e quelle fatte con Praese, Borzoli, Ceriale. Tutte prestazioni che bisogna ricordare per ripartire la prossima stagione con questa base”.