Carcarese, la linea verde premia i biancorossi. Gavarone e Bianchi: “Guardiamo ai play off”

Dopo un inizio di campionato a luci e ombre, la Carcarese ha ingranato la marcia giusta e ora da neopromossa veleggia al confine con la zona play off. Spareggi promozione che però non sarà semplice disputare visto che per la regola dei sette punti è probabile che la quinta classificata non vi prenda parte. In ogni caso, una stagione da incorniciare e impreziosita anche dalla crescita dei giovani. La vittoria per 2 a 1 contro il Ventimiglia è infatti maturata grazie alle prime reti in biancorosso dei due “Luca” classe 2004, Gavarone e Bianchi.

Tanta gioia da parte di Gavarone: “Siamo felici, ero fuori ruolo oggi. Ma siamo felici di aver aggiunto tre punti alla classifica della squadra”. Gli fa eco Bianchi: “Sono molto contento perché questa vittoria è importante per la classifica. All’inizio, l’obiettivo era la salvezza. Adesso puntiamo ai play off. Sono molto felice per il goal”.

Una partita ben giocata dalla squadra di mister Loris Chiarlone, che non ha corso particolari rischi ma che ha dovuto patire fino al novantesimo visto che dopo il doppio vantaggio i frontalieri sono riusciti ad accorciare le distanze. “Ci siamo difesi bene – prosegue Gavarone – e abbiamo creato molto. Avremmo potuto e dovuto raddoppiare già nel primo tempo“. Bianchi aggiunge:”Buon inizio di gara da parte nostra, poi il Ventimiglia è cresciuto ma siamo stati bravi a limitarli”.

Prima stagione alla Carcarese per entrambi: “Il gruppo è stupendo – commenta Gavarone-. Stiamo facendo bene, sarebbe difficile fare di più essendo soltanto il primo anno in Promozione. La dedica di entrambi va al compagno Marco Zizzini per la scomparsa del padre.