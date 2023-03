Carcare, attivati in biblioteca corsi di lingue dai 2 a 99 anni. Ugdonne: “Soddisfatta, un altro servizio importante”

Carcare. Proseguono le novità alla Biblioteca di Carcare, con l’attivazione di corsi di lingue da 2 a 99 anni.

“I corsi di lingue sono sempre molto richiesti – spiega l’assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne – per questo abbiamo indetto un bando per l’affidamento della gestione di questi corsi, che è stato aggiudicato alla Ellea Eurolingue, Centro di Preparazione e unico Centro Esami della prestigiosa Cambridge University nella provincia di Savona. La proposta presentata è davvero molto varia: sarà possibile imparare o approfondire la propria conoscenze dell’inglese, tedesco, francese e spagnolo, nei vari livelli di competenza. Sono davvero molto soddisfatta, perché questo è un altro importante tassello che si aggiunge ai servizi già presenti in biblioteca, un’ulteriore dimostrazione che la cultura ha tante sfaccettature che vanno sempre alimentate nell’interesse di tutti i tipi di utenza.”

Ellea Eurolingue, nasce a Cairo Montenotte nel 2001 ed è centro autorizzato Cambridge dal 2011. Spiega la titolare Marina Aicardi : “Ellea Eurolingue è un punto di riferimento importante per molte scuole pubbliche ed aziende in Valbormida, per i corsi di preparazione alle certificazioni internazionali e per la preparazione linguistica di molti corsisti, che da 22 anni frequentano le sedi di Savona, Loano ed Albenga. Nella biblioteca di Carcare proponiamo corsi per bimbi a partire dai 2 anni, con la frequenza di un’ora la settimana, corsi per bambini ed adulti con la frequenza di due ore una volta la settimana, in orario rispettivamente pomeridiano e serale, per un minimo di 4 partecipanti. Le lingue proposte dai nostri insegnanti madrelingua sono: spagnolo, francese, inglese e tedesco. Le prime due ore sono gratuite. Il metodo è accademico, in quanto viene dato ampio spazio alle 4 parti della lingua (scrittura, lettura e comprensione del testo, parlata ed audio ascolto) ma vengono inseriti elementi ludico-didattici coinvolgenti e stimolanti per l’apprendimento. Il motto di Ellea Eurolingue è ‘Learn and have fun’. Se porti un amico vinci un voucher di 2 ore aggiuntive gratis. Corsi a numero chiuso”.

E’ possibile iscriversi contattando direttamente Ellea Eurolingue ai seguenti numeri: 019-813475 oppure 339-8822551, e-mail: ellea@elleaeurolingue.it; pagina Facebook: https://www.facebook.com/ellea.eurolingue