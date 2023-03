Capitale Italiana della Cultura, Russo: “Obiettivo candidarsi nel 2024, individuiamo i punti di forza”

Savona. “Vogliamo iniziare il percorso per la candidatura a capitale della cultura e presentarci nel 2024. Bisogna individuare una Savona del futuro, bisogna chiedersi quali sono i punti di forza della crescita collettiva”. Lo ha detto il sindaco Marco Russo in occasione dell’incontro pubblico per presentare il percorso che porterà Savona a candidarsi a capitale della cultura.

Il sindaco ha proseguito: “Siamo una città che porta fuori le proprie risorse, la scommessa è invertire questa tendenza e attirare investimenti, idee e persone. Questa candidatura ci pone un obiettivo, un orizzonte temporale e ci restituisce un certo senso di ambizione, che non è arroganza, ma la consapevolezza che Savona ha tutte le carte in regola per misurarsi con le altre città. Sarebbe un errore non riconoscere che ‘Savona non è ancora pronta’, ma serve strutturare bene il percorso perchè rappresenta una quota molto elevata dell’obiettivo stesso, è quasi più importante della vittoria stessa“.

Sindaco, assessori hanno spiegato il percorso che porterà Savona alla candidatura ufficiale, mentre esperti del settore che si sono occupati di importanti esperienze, come Matera e Parma, hanno parlato delle ricadute culturali, sociali e dei benefici economici connessi alla candidature. Decine di savonesi, oltre alle autorità, hanno riempito la Sala della Sibilla al Priamar oggi pomeriggio. Il sindaco mette ‘in guardia’ da alcuni rischi: “Oggi ci proponiamo a voi per cominciare un cammino, dobbiamo evitare di pensare che sia un progetto astratto e che riguardi solo la cultura che invece è solo l’asse portante“.

Il consiglio di Paolo Verri, direttore generale del Comitato Matera Capitale della Cultura 2019: “Non bisogna essere invidiosi di chi ha successo, ma valorizzarli e imitarli, essendo coraggiosi e umili. Non bisogna disperdere le tradizioni, ma non pensare solo di rimanere nella tradizione. Con pochi obiettivi e chiare risorse arrivare a risultati concreti e visibili, bisogna percorrere una strada buia nel bosco ma non bisogna avere paura”.

Francesca Velani, vice presidente della fondazione Promo PA e responsabile del dossier di Parma Capitale: “E’ fondamentale investire sul capitale umano“. Roberta Milano, esperta di marketing e comunicazione turistica: “Bisogna essere consapevoli come ci vedono gli altri e dobbiamo sapere dove andiamo“.

Francesco Zoppi, savonese, laureando in Economia dei Beni Culturali alla Cattolica di Milano: “Bisogna fornire agli individui motivazioni per unirsi nel raggiungimento di obiettivi comuni. Creare occasioni di sviluppo umano ed economico, la sfida è quella di creare una Savona accogliente, attrattiva per rendere il territorio un incubatore di idee e di talenti. La ricerca di una vocazione è possibile solo consegnando ai cittadini e ai più giovani fiducia. La candidatura di Savona a capitale della cultura permetterà di fare tutto questo”.