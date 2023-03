Cantieri in autostrada, Piana (Lega): “La Regione Liguria chiederà pedaggi gratis, il cashback non basta”

Liguria. “Cantieri infiniti, code da incubo e forti disagi sulle autostrade liguri, che secondo le previsioni dei tecnici di Aspi continueranno ancora per almeno due anni. La Lega ha presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale ad attivarsi presso il Ministero competente e il concessionario Autostrade per l’Italia Spa affinché vengano adottate ulteriori misure compensative rispetto al cosiddetto ‘cashback’ autostradale che risulta del tutto insufficiente”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana.

“A seguito dell’approvazione di questo documento, quindi, Regione Liguria formalizzerà la richiesta di gratuità dei pedaggi per gli utenti e forme di compensazione per gli Enti locali maggiormente danneggiati dalle gravi carenze delle nostre autostrade. Ricordo che, anziché diminuire, i pedaggi, già molto costosi, dallo scorso gennaio sono addirittura aumentati del 2% con l’aggiunta di un altro 1,34% prevista dal prossimo 1° luglio”.

“Le continue modifiche e limitazioni della viabilità sono inaccettabili perché comportano ripercussioni negative per lavoratori, studenti, imprese, autotrasportatori ed Enti locali, che non possono più sopportare la beffa di essere costretti a pagare per subìre dei danni”.