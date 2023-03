Cantieri in A10, fino a 6 chilometri di coda tra Pietra e Spotorno causa lavori

Savona. Code e rallentamenti sulle autostrade liguri.

Autofiori segnala coda di 6 chilometri tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova causa lavori. In A26 si registrano 2 chilometri tra Ovada e Masone sempre causa cantierie in A10 altri due km tra Recco e Genova Nervi per un veicolo in avaria.

Per Pasqua in arrivo una tregua di dodici giorni: dal 31 marzo al 12 aprile stop ai cantieri autostradali su tutte le tratte gestite da Aspi in Liguria. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra Regione e ministero per conoscere le cantierizzazioni da metà aprile fino alla pausa estiva, tenendo conto di tutti i ponti festivi che dovremo affrontare per la grande affluenza che ci auguriamo nella nostra regione”.

La stessa intenzione è stata espressa da Autofiori relativamente alla tratte di competenza per non danneggiare il comparto turistico e il tessuto di aziende del settore, indotto compreso. Tra le tratte della A10 interessate: Spotorno-Feglino e Finale Ligure-Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, così come la direttrice complessiva tra Pietra Ligure-Borghetto-Albenga, che anche nella mattinata di oggi ha visto il formarsi di code fimo a 5 km per lavori.