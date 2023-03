Canottaggio, Paola Malinconico della LNI Savona terza al 1° Meeting Nazionale Nord

Savona. Nei giorni 18 e 19 marzo si è svolto sul Lago di Candia Canavese il 1° Meeting Nazionale Nord di canottaggio di questa stagione agonistica, primo banco di prova per oltre un migliaio di atleti e una settantina di società remiere nazionali.

Dato che il meeting è riservato alle categorie Allievi, Cadetti, Master e Universitari, l’unica portacolori della Lega Navale di Savona è stata la giovane Paola Maria Carlotta Malinconico che ha gareggiato in due specialità in equipaggi misti con altre cadette liguri, perché i suoi compagni di squadra ormai saliti nella categoria Ragazzi non sono ammessi a questo evento.

Nella prima gara del doppio cadetti 1.000 metri Paola, in coppia con l’atleta della Can. Sanremo Elena Cioni, ha conquistato un ottimo terzo posto in una finale a otto equipaggi dietro ai Vigili del Fuoco Tomei di Livorno, della Can. Lago di Pusiano ma davanti ad altri cinque equipaggi di Società qualificate. Soddisfatte le ragazze ma rammaricate per non aver potuto ottenere un risultato migliore a causa di un inconveniente tecnico che non ha consentito loro di esprimersi al massimo: hanno comunque dichiarato che si rifaranno alla prossima occasione.

Nella seconda gara Paola, con altre quattro cadette liguri del Rowing Club Genovese e della Can. Sanremo, ha ottenuto un onorevole quarto posto nel quattro di coppia 1.000 metri al termine di una gara molto combattuta ma dove le rappresentanti di Lombardia, Friuli e Piemonte si son dimostrate più forti.

Con questi risultati Paola ha confermato di essere atleta da podio e con questa consapevolezza affronterà con rinnovata determinazione i prossimi impegni.