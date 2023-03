Canottaggio, a Pra’ giornata d’oro e argento per i canottieri della Lega Navale Savona

Savona. Ottimo inizio di stagione per i giovani canottieri della Lega Navale di Savona alla prima regata regionale aperta che si è svolta sulle acque del bacino remiero di Genova Pra’ il 12 marzo. La squadra, composta dagli atleti Paola Maria Carlotta Malinconico, Michelangelo Malinconico, Giulio Boatini, Michele Loffredo e dall’esordiente Francesco Cannatello, ha ottenuto tre medaglie d’oro, una d’argento ed un quarto posto nelle cinque specialità nelle quali hanno gareggiato.

Nella categoria del singolo maschile Under 17, selettiva per la partecipazione al Meeting Nazionale di Piediluco, erano previste le batterie di qualificazione per la finale a sei. Michelangelo Malinconico, dopo aver vinto la propria serie, ha ottenuto un ottimo quarto posto in finale dove si è dovuto confrontare con atleti al secondo anno nella categoria. Onorevoli due terzi posti nelle rispettive serie di qualificazione ottenuti da Giulio Boatini e Francesco Cannatello

La parte del leone l’ha fatta Paola Maria Carlotta Malinconico con la conquista di due medaglie d’oro: nella specialità del singolo7,20 cadetti sulla distanza dei 1.500 metri Paola ha condotto una gara praticamente in solitaria infliggendo circa un minuto all’atleta della Can. Vittorino da Feltre e circa un minuto e quaranta all’atleta della Can. Speranza Pra’. Paola è attualmente la migliore cadetta della Liguria ed è stata richiesta per la formazione di un equipaggio in quattro di coppia con due atlete del Rowing Club Genovese ed una della Can. Sanremo, vincendo con quindici secondi di vantaggio sull’equipaggio misto Can. Gavirate/Rowing Club Genovese al termine di una gara controllata con autorità.

Il terzo oro è stato conquistato da Michele Loffredo nel singolo Master 1.000 metri in cui ha superato l’atleta della Can. Urania con un distacco di 15 secondi al termine di una gara condotta sempre in testa.

Medaglia d’argento per i due Under 17 Michelangelo Malinconico e Giulio Boatini che sono stati richiesti dalla Can. Sanremo per formare un quattro di coppia giunto secondo dietro all’equipaggio della Can. Vittorino da Feltre, superando di tre secondi il terzo equipaggio della Can. Urania.

Soddisfazione quindi da parte di tutti ed in particolare dei tecnici savonesi che vedono così premiato il lavoro svolto spesso tra mille difficoltà causate dalle avverse condizioni meteo/marine: ma questi risultati sono considerati solo l’inizio di un lungo percorso.

Domenica 19 marzo Paola Malinconico sarà nuovamente impegnata, sul Lago di Candia Canavese, dove gareggerà nel doppio cadetti con l’atleta Elena Cioni della Can. Sanremo e nel quattro di coppia della rappresentativa della Regione Liguria.