Calcio, Vado. Il trio Fresia-Manno-Cenci dopo il tris alla Fezzanese: “Il gruppo è come una famiglia”

Vado Ligure. Chi ha parato un rigore, chi è tornato al gol e chi sta ritrovando il campo dopo un lungo infortunio. Gabriele Fresia, Emanuel Manno e Christian Cenci, tre importanti pedine del Vado di Marco Didu che quest’anno sta disputando un campionato veramente di alto profilo. La vittoria contro la Fezzanese porta i rossoblù a -4 dalla Sanremese seconda in classifica, potendo quindi lasciare aperto ogni discorso in vista dello scontro diretto casalingo che si giocherà tra un mese esatto. Ma per il gruppo, come hanno dichiarato sia il tecnico piemontese sia i trio intervistato, l‘importante è proseguire a lavorare al meglio con una forza vitale: quella dello spogliatoio, vissuto quasi come una vera e propria famiglia dai suoi componenti.