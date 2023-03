Calcio, Taggia. Biolzi promuove i suoi: “Tenuto testa alla prima in classifica. Ora torno a tifare Albenga”

Albenga. Tornare all’Annibale Riva è sempre un’emozione particolare per Andrea Biolzi e ieri lo si percepiva con i tanti saluti dalla tribuna. In fondo la promozione in Eccellenza nel 2016 in quella che è casa sua è difficile da dimenticare. E prima dell’intervista post partita, terminata 3-1 in favore degli ingauni, ci ha pensato anche Simone Marinelli ad esternare la sua stima nei confronti del tecnico del Taggia: “Grande allenatore di una grande squadra, complimenti di cuore“. Biolzi, ringraziandolo, incalza: “Mi raccomando a questo punto vinciamolo questo campionato che siamo contenti tutti“.

Ma contento lo è assolutamente per la prova offerta dai suoi ragazzi nel difficile impegno contro i ragazzi di Pietro Buttu: “Il secondo migliore allenatore che io conosca perché il primo sono io – sorride Biolzi -. Il presidente Marinelli fa lo scommettitore di mestiere e non credo che non avrebbe scommesso un euro sulla vittoria dell’Albenga avendo visto i nostri primi 45 minuti. Poi all’inizio della ripresa c’è stato l’immediato gol di Sogno dopo uno nostro sbagliato durante l’azione precedente: il calcio è questo. Siamo un po’ calati ma la caratura della squadra avversaria è decisamente importante. Abbiamo pagato fisicamente e si vedeva una loro miglior preparazione atletica. Vanno fatti i complimenti all’Albenga il quale tornerò a tifare sin da subito come ho fatto fino a sabato mattina. Potevamo segnarne uno in più nel primo tempo, e uno c’era in realtà perché la palla forse era entrata, però non vogliamo assolutamente fare polemica. Sono comunque contento della grandissima prestazione dei miei ragazzi“.

Il Taggia si trova attualmente al tredicesimo posto con nove punti di distacco dalla Sestrese sedicesima. Ci saranno ancora otto domeniche di fuoco per i giallorossi ma la fiducia di salvarsi evitando i playout cresce di volta in volta: “Noi siamo una squadra combattiva e avere sempre qualche assente per squalifica ci penalizza un pochino – continua il tecnico -. Però giocare alla pari con la prima in classifica, tenendole testa, fa piacere: una prova del genere è molto importante per il nostro futuro e per raggiungere il nostro obiettivo“.