Calcio: Sestri Levante, il comune stanzia 120.000 euro per lo stadio “Sivori”

Savona. La squadra di calcio del Sestri Levante è lanciata in testa al girone “A” del campionato interregionale di Serie D.

Un ragguardevole distacco sulle principali contendenti sta permettendo all’ambiente di iniziare a programmare eventuali migliorie da apportare all’impianto di gioco e alla sua struttura. In vista, giustappunto, del possibile salto tra i professionisti in Serie C.

Il Comune genovese levantino stanzierà a tal proposito 118.000 euro per l’adeguamento delle tribune, dell’impiantistica e della zona spogliatoi. A rende pubblica la notizia è stata la stessa giunta, tramite il seguente comunicato stampa:

“L’eventuale avanzamento di categoria della squadra richiede alcuni adeguamenti strutturali del campo sportivo, già oggetto di diversi interventi di miglioramento ed efficientamento energetico negli scorsi anni, che dovrà essere allineato ai criteri strutturali previsti dalla Lega italiana calcio professionistico.

Per sostenere la squadra nel corso di questo nuovo ed esaltante percorso sportivo l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 118 mila euro, un investimento importante per il bilancio di un Comune, per la realizzazione dei primi interventi necessari all’adeguamento.”