Calcio, Savona in campo con l’Olimpic. Maddalena: “Bonifici di dicembre arrivati”

Fumata bianca. Il Savona scenderà in campo sabato in occasione della trasferta contro l’Olimpic. La riunione preannunciata da Riccardo Quintavalle, in cui si è fatta “la conta” dei disponibili, ha avuto esito positivo anche per non incorrere in questioni federali.

Sabato quindi il Savona disputerà il match in programma al “Baciccia-Ferrando” di Genova Pra’. Possibile, in ogni caso, vedere sul rettangolo verde una rosa ancor più rimaneggiata. Lato “rimborsi”, la rassicurazione avviene dal dirigente Umberto Maddalena, che intervistato sulla questione ha affermato che è stato effettuato il pagamento relativo al mese di dicembre.

L’ultima novità in casa Savona è che, per la questione relativa alla contemporaneità delle partite, gli striscioni verranno “ospitati” al “Picasso” di Quiliano in occasione dell’ultima gara casalinga stagionale, contro il Pra’ FC.