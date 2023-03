L’ultima conferenza stampa di Ermanno Frumento come allenatore del Savona, visto che da tempo ha rassegnato le dimissioni e visto che ha annunciato di non voler poi più parlare. L’allenatore ha in un’ora e mezza di racconto svelato alcuni retroscena, senza però alterare di fondo lo scenario che si è profilato in maniera abbastanza chiara di fronte agli appassionati. Gli spunti maggiormente legati all’attualità li ha dati ribadendo più volte la volontà di Cittadino di andare avanti con l’obiettivo di far giocare il Savona in Eccellenza. Vendita del marchio? Frumento racconta che Cittadino avrebbe chiesto 100mila euro all’imprenditore – definito “fantomatico” – Carlo Galati. E i camerunensi? Frumento svela di averli sentiti fin dallo scorso agosto e che tramite il figlio, per la conoscenza del francese, li ha contattati per scusarsi. Sono arrivati, prosegue Frumento, in Italia a spese loro. Poi, la virata verso la Francia visto che a Savona non ci sarebbero state le condizioni per prenderli in carico. Non è mancata una battuta sul nuovo Savona che dovrebbe nascere. “Un peccato che a Savona non si riescano a unire le forze”. Infine, chiarimenti sulla “questione genovesi” e un commosso saluto in dialetto alla piazza: “Non mi hanno permesso di scrivere la storia di questa società, ma spero che questa riga possa rimanere come una bella riga”.

I camerunensi

“Prima della sconfitta contro Letimbro era un momento di grande euforia per la società. Eravamo secondi in classifica a -3 dalla capolista. Già allora, quando interrogato sul tema, dissi “ben che vada ci costeranno 2000 euro al mese“. E poi mi sono chiesto “che cosa ne facciamo di questi due ragazzi? Abbiamo lasciato perdere a quel punto perché non avremmo potuto garantire loro nulla”.

“Mio figlio che parla francese ha chiamato Abdoul Kami e Fabrice Mbvouvoumou. Abbiamo chiesto scusa a questi ragazzi. Siamo tutti responsabili di questi ragazzi perché abbiamo fatto perdere loro una stagione. Non siamo stati in grado di farli arrivare. Mio figlio ha trascorso una settimana a parlare con questi ragazzi a metà agosto. Il dottor Cittadino ha anticipato alcune cose che non dovevano essere anticipate. Parlavamo costantemente con questi ragazzi che non vedevano l’ora di arrivare. Ci sono stati problemi con i visti, che non sono stati pronti fino a dicembre. Sono arrivati spendendo più di mille euro di tasca propria, aspettavano che la proprietà gli trovasse un appartamento“.

Lo “smantellamento” di dicembre

“Dopo le sconfitte contro Letimbro e Pra’ FC la società ha deciso di non spendere più soldi per un campionato che consideravano già perso. Chi sa un po’ di calcio, però, avrebbe capito che il campionato non era finito. Lo dimostra il Multedo. A me sarebbe bastato quell’unico rinforzo con cui avevo trovato un accordo. Ma dopo tutto il ‘cinema’ fatto mi ha detto che non sarebbe venuto. Siamo l’unica squadra che a dicembre si è indebolita al posto di rafforzarsi. I costi erano circa di 100mila euro. A fine agosto, Cannella mi disse che era necessario fare la squadra con la metà. Gli dissi che a maggio avrei costruito una squadra per vincere. A fine agosto no. Io ho contatatto Brema. Con lui, Pondaco e Matarozzo abbiamo siglato un accordo di 700 euro a testa per tre mesi. Poi si sarebbe fatto il punto della situazione. Hanno preso due mensilità. Mi viene detto che era necessario risparmiare soldi per fare una fusione e giocare in una categoria consona al Savona l’anno dopo”.

Le dimissioni “rifiutate” e l’affaire “Carlo Porta”

Prosegue Frumento: “Avevo dato le dimissioni già prima per le mie condizioni di saluti. Mi pesava non poter essere presente e traino per i ragazzi. Cittadino ha respinto le mie dimissioni, stiamo parlando di fine ottobre. Decido di tenere duro e di andare avanti, non avevo ancora iniziato la terapia. Metto in lista di svincolo i tre genovesi, affinché possano giocare altrove. E qui si inserisce il discorso di Carlo Porta. Io dissi: va bene tutto ma non perdiamo il nostro portiere. Perché in quel famoso foglio degli importi era uno di quelli che non prendeva molto, prendeva 600 euro al mese. Quando ho visto gli importi dei rimborsi mi ero permesso di dire che Porta prendeva poco e che ce lo avrebbero portato via. Due squadre gli hanno offerto più del doppio, soldi che per lui sarebbero importanti. Io gli ho detto: ‘tu vai’. L’unica cosa che potevo fare è chiedere alla proprietà di tenerlo a 1000 euro al mese. Mi viene detto di sì. Carlo Porta viene rassicurato da Cittadino. Ha ampie rassicurazione e lui rimane. Ne sono responsabile”.

Dirigenti “in potenza”, pagamenti

“La società attuale ci ha proposto di nomi locali per rimpinguare la società, dopo un contatto con il dirigente lombardo Niki D’Angelo, arrivato in estate ma poi “salutato” dopo l’addio di Cannella. Io e Maddalena abbiamo preferito non alterare gli equilibri. Io mi sono quindi assunto più responsabilità di quelle dell’allenatore. A gennaio Porta ha ricevuto i soldi di novembre. Sono certo che la società tanga fede agli impegni economici con i ragazzi presi fino alla fine del campionato“.

Savona, fusione per l’Eccellenza

“Esistono le possibilità di una fusione. Queste persone – riferendosi alla società – sbagliano a comunicare. Sono questioni delicate e bisogna fare attenzione. Non conoscono bene le normative e le regole, non per cattiveria ma per ingenuità si fanno dei pasticci terribili. Tramite Maddalena so che ci sono incontri e rapporti per la fusione con una squadra di Eccellenza. Il Savona deve perlomeno iscriversi in questa categoria, se ripartirà dalla Prima Categoria che senso avrebbe quello che è stato fatto, che senso avrebbe avuto indebolire la squadra per risparmiare?”.

“Mi chiederei più che altro chi li ha portati a Savona. All’inizio c’era un progetto chiaro. Ma mi stupisco che non si siano informati prima circa i vari problemi legati allo stadio. Già si sono presentati male e il Comune ha messo dei paletti. Perché sono rimasti? Mi hanno detto che avrebbero fatto lo stadio altrove. Sono convinto che la proprietà avesse dei fondi dal credito sportivo e del PNRR da poter investire da qualche parte.

La nuova società: il Savona “bicefalo”

“Ho parlato con questo fantomatico signor Carlo Galati. Cittadino gli avrebbe fatto una richiesta di 100mila euro. Galati ha quindi desistito. La nascita di un nuovo progetto sportivo a Savona non è una bella cosa. L’ennesima dimostrazione che non si può fare qualcosa tutti insieme unendo le energie. Se l’attuale proprietà non è disposta a sentire, a mali estremi estremi rimedi. La gente deve sapere che nessuno vuole tagliare fuori l’attuale Savona. Ma se Cittadino non vuole trattare seriamente, allora questa nuova società potrà fare cosa ritiene opportuno“.

Quando torna Cittadino?

“Io sono formalmente fuori dal progetto ed è giusto che io non venga informato su queste cose. Per varie ragioni, forse solo due o tre giocatori interesseranno ancora alla società. Siamo stati vicinissimi al ritiro della squadra, una sera a dicembre, ma abbiamo desistito. Giovedì prenderemo una decisione sulla partita di sabato. Mi rimetterò alla decisione della squadra“. “Tra l’altro – prosegue – parte della proprietà non voleva nemmeno farlo questo campionato. L’idea era tenere le risorse per l’anno prossimo. Sarebbe quindi una figuraccia iscriversi alla Prima Categoria. Io non sento la proprietà dai primi di dicembre, i contatti li tiene Maddalena”.

Il messaggio finale in dialetto e il futuro

“Non mi hanno permesso di scrivere la storia di questa società, ma spero che questa riga possa rimanere come una bella riga”. “Se la salute me lo permette – aggiunge – mi piacerebbe continuare ancora”.

I ringraziamenti a Cittadino, Cannella e ai dirigenti

In apertura di conferenza stampa, ampio spazio ai ringriamenti per le persone che hanno condiviso con lui l’avventura: “Per prima cosa ringrazio al società che mi ha dato la possibilità di allenare la squadra della mia città, che per me rimane un grande orgoglio. Ringrazio il dottor Cittadino e il dottor Cannella per avermi fatto avere consulti a livello nazionale per la mia condizione di salute. Ringrazio la nostra egregia segretaria Simonetta Barberis. Ringrazio Andrea Delfino, il nostro massaggiatore, che ha consentito di giocare a giocatori non più giovanissimi come Caredda e Quintavalle. Ringrazia il magazziniere Pellegrino, che settimana scorsa ha gonfiato i palloni con la sua macchina. Sì, il Savona è questo oggi. Lui soffre per le partite per davvero, che sia Serie D o che sia Prima Categoria. Si è speso per dare l’occorrente a tutti i ragazzi. Non abbiamo nulla. Siamo in una situazione tristissima. Ringrazio Umberto Maddalena, che ha fatto da collante con Comune e Federazione. Si è esposto a critiche di ogni genere. Sono convinto che il suo unico obiettivo sia quello di portare a termine questa stagione. Sono certo che poi lascerà.

Ringraziamenti alla squadra

“Un gruppo di ragazzi fantastici. Si è creata una sinergia totale tra giocatori che hanno giocato ad alti livelli e altri che avrebbero potuto solo sognarla. Esposito, Fancellu, Porta, Moscino, Cavallaro e Dalipi: questi ragazzi in estate hanno voluto rimanere nel Savona. Conoscevo soltanto Porta, gli altri non li conoscevo. Con loro, si è instaurato un rapporto fanstatico”.

Ringraziamenti ai tifosi

“Un grosso grazie a tutti i tifosi. Quelli organizzati, che ci hanno seguito fino dalla prima partita di Coppa Liguria. Ma anche tutte le persone che incontravo per strada che mi chiedevano di non abbandonare questa squadra nonostante la situazione tragica. Ringrazio anche i tifosi critici, che non sono più venuti. Quelli delusi e che si sono anche giustamente rotti le scatole. Anche loro però ci tengono alla squadra. A Savona c’è grande scoramento, bisgona cercare di riportare entusiasmo per questa gloriosa società”.