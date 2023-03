Calcio, Savona-Città di Cogoleto si giocherà. Quintavalle: “Non vogliamo falsare il campionato ma da domenica verranno prima gli impegni extracalcistici”

Savona. Lo aveva già preannunciato in settimana Riccardo Quintavalle, ora è arrivata anche l’ufficialità: Savona-Città di Cogoleto si disputerà regolarmente sabato pomeriggio alle 15 presso l’Augusto Briano. Il capitano biancoblù ha voluto ribadire: “Giocheremo con l’impegno di tutti i ragazzi della rosa proprio perché si tratta di una partita fondamentale per le altre squadre immischiate nella lotta salvezza. La nostra volontà è quella di non falsare il campionato, con l’obbligo che ci ha contraddistinto fino a domenica scorsa”.

Un obbligo che, tuttavia, andrà a perdere d’inflessibilità dall’appuntamento successivo della squadra di Frumento, ovvero la trasferta in terra genovese contro l’Olimpic. “Verranno prima tutti gli impegni trascurati per tutto questo tempo – chiarisce Quintavalle -. Chi ha famiglia starà con loro, chi lavorerà non si prenderà impegni per giocare, gli infortunati non dovranno più rischiare. Tutti noi lavoriamo di sabato e quindi ci siamo sempre presi dei permessi per poter scendere in campo. Ora si vedrà la disponibilità di tempo delle persone, se ci saremo numericamente lo vedremo giovedì prossimo“.