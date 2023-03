Calcio, San Filippo Neri Yepp. L’appello del ds Capezio in vista del match contro l’Aurora: “Abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile”

La San Filippo Neri Yepp Albenga si sta già iniziando a preparare per l’ultima gara di campionato, ovvero quella che si terrà domenica 2 aprile allo stadio Riva di Albenga alle ore 15 contro l’Aurora. Una partita cruciale per gli ingauni nell’intento rimanere nel campionato di Prima Categoria, ma di fronte c’è un avversario ostico come la compagine valbormidese.

Il ds Antonio Capezio ha voluto lanciare un appello ad ampio raggio: “La squadra ha avuto una stagione molto impegnativa finora ma ha dimostrato di avere grande determinazione e talento sul campo. Ma non possiamo vincere da soli: abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi, dei nostri atleti, dei dirigenti, dei tecnici e di tutta la comunità San Filippo Neri e Yepp Albenga. Tutti coloro che amano il calcio e ci sostengono sono invitati a venire allo stadio Riva di Albenga. Sono invitati tutti i bambini del settore giovanile, vestiti in giallorosso, che entreranno in campo insieme alle squadre. L’ingresso per la partita sarà gratuito per gli associati e per le loro famiglie della San Filippo Neri e Yepp Albenga“.