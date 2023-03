Calcio, Promozione. È del Pietra Ligure il derby contro il Soccer Borghetto

SOCCER BORGHETTO 0 VS PIETRA LIGURE 1 (8’ Dominici)

95’ E finisce qua, il derby va al Pietra Ligure

94’ Ammonito Blanstein per simulazione

93’ Siamo verso la fine della partita, Cattardico inserisce Nardulli in campo

89’ Fallo dal limite dell’area, Mehmetaj è stato strattonato e portato violentemente a terra. Punizione battuta da Insolito molto alta sulla traversa

88’ Prova la conclusione Insolito, troppo difficile e conclusione alle stelle

82’ Vernice è atterra dopo un presunto fallo in attacco, D’Aiuto che aveva disturbato il portiere ospite centra prima il palo e poi la traversa. Torriglia non ravvisa il fallo e fa continuare l’azione

81’ Cambio per Cattardico: fuori Alberto per D’Aiuto

80’ Ammonito Insolito

75’ Doppio cambio per Pisano: fuori Dominici e Ballone per Guaraglia e Mehmetaj

74’ Ancora il Soccer Borghetto, questa volta con Gamba! Pallone in mezzo all’area, da solo davanti al portiere tocca male e butta un’occasione importante

71’ Alberto vicino al gol! Punizione precisa sulla sua testa, Vernice esce dai pali per colpire con i pugni ma viene anticipato. Palla di pochissimo fuori, primo grande rischio del Pietra Ligure

70’ Punizione da una mattonella pericolosa per i padroni di casa, intervento in ritardo di Puddu su Di Lorenzo che stava andando sul fondo per il cross

68’ Gioco fermo per qualche istante, Pili si trova a terra in area di rigore avversaria dopo uno scontro di gioco

65’ Capovolgimento di fronte, Soccer vicino al gol del pareggio. Auteri fa tutto splendidamente e subentra in area, serve in mezzo Giglio che non riesce a colpire, ci prova poi dalla distanza Di Lorenzo, ma il pallone esce di molto a lato

64’ Ci prova ancora Insolito che oggi sta facendo sfracelli, manca solamente il gol per coronare una splendida prestazione

62’ Altro cambio per il Soccer, Cattardico rileva Staltari e mette in campo Giglio

60’ Ammonito Dominici per un fallo su Carro

53’ Graziato Carro Gainza. Salta e commette fallo, per la frustrazione calcia il pallone alle stelle dopo il fischio dell’arbitro. Per regolamento sarebbe dovuta arrivare l’ammonizione, ma Torriglia preferisce non estrarre il cartellino

51’ Primo cambio del match per il Soccer: fuori Barone per Gamba

47’ Subito pericoloso il Soccer, la palla dopo una carambola stava per infilarsi alle spalle di Vernice

45’ Si riprende, palla per i padroni di casa

Secondo tempo

45’ Nessun minuto di recupero, il primo tempo termina con il Pietra Ligure in vantaggio

44’ Ci pensa ancora Gallo a tenere il risultato sull’1 a 0. Palla in mezzo, Puddu sfiora il pallone e lo spedisce su Ponzo che si trovava solo sul secondo palo. Controllo non perfetto e pallone che scorre indisturbato per tutta l’area di rigore verso Insolito. Gallo si tuffa, copre il palo perfettamente e sventa un gol praticamente fatto

41’ Ammonizione per Carro Gainza, intervento scomposto su Insolito. Sulla punizione, cross teso e pericoloso in mezzo all’area, ma Gallo si fa trovare pronto e spedisce via il pallone con una super uscita

38’ Azione pericolosa del Soccer Borghetto: Gallo rinvia, Auteri recupera e conduce l’azione, entra in area e pesca Carro Gainza che si era inserito con i tempi giusti. Tutto impeccabile tranne la conclusione, debole e dritta nelle braccia di vernice

29’ Staltari ingrana la quinta, ruba il pallone a Ponzo e sgasa fino in area di rigore moda centrocampo, tira ma Pili ci mette la gamba e spedisce il pallone in calcio d’angolo

27’ Grande botta di Blanstein, Gallo deve volare e lo fa molto bene spedendo il pallone sopra la traversa. Due grandissimi interventi, botta e risposta di livello

26’ Ancora Insolito, ancora lo stesso principio: entra in area, si accentra sulla destra del portiere e calcio, ancora fuori

23’ Ammonito Viola per un fallo su Gibertini, punizione da centrocampo buttata al vento ma il Soccer è meno passivo rispetto alle prime fasi di gara

21’ Ancora Insolito fa tremare le gambe al Soccer! Stessa situazione di poco fa, va via in velocità al terzino si accentra sulla linea di fondo e tira, più potente di prima ma molto meno preciso, palla fuori

19’ Si scaldano gli animi, intervento molto irruento di Puddu che stende Auteri, per il direttore di gara giusto il fallo ma non la sanzione, richiesta da tutta la squadra

16’ Punizione da distanza ravvicinata per il Soccer, sulla battuta Gibertini. Tiro preciso sul primo palo, palla che scorre a lato di pochissimo

13’ Che conclusione di Insolito! Cerca direttamente la porta da poco meno che centrocampo, nota il portiere un po’ troppo sul lato opposto, e prende in pieno l’interno del palo. Che brivido per la difesa biancorossa

12’ Ammonito Calcagno per aver interrotto una possibile azione da gol. Fallo su Insolito che aveva provato un’ottima giocata, cercando di sgusciare tra due difensori. Intervento plateale del difensore di casa, punizione sulla tre quarti

8’ La sblocca il Pietra Ligure con Dominici! Ottima conclusione che lascia battuto Gallo e fa scoppiare di gioia i tifosi ospiti

5’ Che brivido per il Soccer! Insolito scende tutta l’area di rigore, attaccato al palo prova la conclusione in porta con un tiro verticale, troppo per entrare in porta. Pallone che passa tra portiere e linea di porta

3’ Punizione vicino alla bandierina del corner per il Pietra Ligure, prima possibile azione pericolosa del match. Battuta corta e colpo di testa di Blanstein verso la porta, la rete si muove ma la palla è uscita, illusione del gol

1’ Si comincia dopo 20 minuti di ritardo, palla per il Pietra Ligure. Ritardo dovuto ad un mancamento delle divise da parte del Soccer, il Pietra ha dovuto recuperare le divise di casa per giocare il match

Primo Tempo

Il tempo è quasi terminato, ecco le formazioni ufficiali:

Soccer Borghetto: 1 Gallo, 2 D’Aiuto, 3 Calcagno, 4 Alberto, 5 Viola, 6 Barone, 7 Staltari, 8 Di Lorenzo, 9 Carro Gainza, 10 Auteri, 11 Gibertini. A disposizione dell’allenatore Cattardico ci sono: 12 Rossi, 13 D’Aprile, 14 Nardulli, 15 Patacchini, 16 Gasco, 17 Kacellari, 18 Gamba, 19 Giglio, 20 Tripodi.

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 3 Pili, 4 Ponzo, 5 Ayalas, 7 Insolito, 8 Puddu, 9 Dominici, 16 Varaldo, 18 Ballone, 20 Blanstein. A disposizione dell’allenatore Pisano ci sono: 12 Duberti,6 Corciulo, 10 Battuello, 11 Mehmetaj, 13 Aicardi, 14 Guaraglia, 15 D’Aprile, 17 Insolito, 19 Bolia

Terna dell’incontro guidata dal signor Davide Torriglia della sezione di Novi Ligure, coadiuvato dagli assistenti Claudio Costantino della sezione di Albenga e Marco Cerulli della sezione di Novi Ligure

Borghetto. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nella webcronaca LIVE di Soccer Boghetto vs Pietra Ligure. Derby importante per entrambe le situazioni dei due club, il Soccer per risalire posizioni in classifica e portarsi il più distante possibile dalla zona play-out, il Pietra Ligure per chiudere anticipatamente il campionato. Grande assente di giornata il bomber del club biancorosso, Carparelli, rientrato giovedì negli squalificati per somma di ammonizioni. La giornata si prospetta interessante, soprattutto per il bellissimo tempo di contorno che colora e scalda gli animi dei giocatori e tifosi.