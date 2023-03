Calcio, Prima Categoria. Pontelungo show, ultima vittoria di stagione all’Annibale Riva

PONTELUNGO 2 (16’ Velaj, 23’ Guardone) VS ANDORA 0

91′ Ultimo cambio per Zanardini: fuori Vignola per Paltrinieri.

90′ Assegnati 3 minuti di recupero.

86′ Dentro Nardi per Delfino. Ammonito Mane.

84′ Doppio cambio per Rattalino, uno per Zanardini. Per il Pontelungo esce Velaj ed entra Schiano. Per l’Andora escono Abbatemarco e Calandrino per Amico e Guardone.

81′ Che finta di Cutili che salta Roascio e che salvataggio di Piotto che spedisce il pallone in calcio d’angolo.

79′ Cambio per il Pontelungo, fuori Guardone per Chariq.

78′ Cutili ci prova da distanza assiderale, botta potente che Breewuer non riesce a bloccare anche se centrale.

72′ Ammonito Cutili per un fallo ai danni di Caputo.

70’ Cosa si è mangiato Vignola! Un gol fatto, il numero 8 calcia alle stelle.

69’ Ottimo passaggio di Sfinjari che taglia il campo in due e serve Guardone lasciato solo. Davanti la porta calcia ma la conclusione è troppo debole, Romano blocca in due tempi.

66’ Ammonito Rattalino per aver protestato con troppa veemenza nei confronti dell’arbitro.

62’ Altro cambio per l’Andora: fuori Setti per Insolito.

58’ Sfinjari tenta la conclusione a giro da quasi la trequarti, pallone alto sopra l’incrocio. Sta crescendo il Pontelungo.

56’ Brivido per l’Andora su calcio d’angolo a sfavore. Loren sfiora il raddoppio, a porta vuota Piotto si divora il gol.

54’ Ammonito Calandrino per un fallo a centrocampo, giudicato troppo irruento dal direttore di gara.

53’ Secondo cambio impiegato da Rattalino: fuori Botte per Mane. Inizio di secondo tempo spento da ambo i lati, il primo tempo di gara ora sembra un lontano ricordo.

45’ Si ricomincia, palla per l’Andora.

Secondo Tempo

49’ Si chiude qua il primo tempo, Pontelungo in vantaggio. Il Camporosso sta vincendo per 1 a 0 contro la San Filippo, per il momento non si può ancora dire campione.

45’ Ancora Sfinjari, pallone a lato di pochissimo. Primo tempo a senso unico, Andora per il momento annichilita. Sono stati assegnati 4 minuti di recupero.

41’ Che giocata di Sfinjari. Doppio passo, finta di corpo e inserimento in mezzo a due difensori, pallone poi per Perrier che calcia sul primo palo, Romano mette in corner.

37’ Gran botta di Vignola, pallone ad un soffio dal palo.

36’ Daddi non riesce ad entrare, confermato l’infortunio. Al suo posto Perrier.

33’ Gioco fermo, Daddi a terra dopo un colpo ricevuto da un avversario. Oggi il campo sembra essere maledetto, si presume uno strappo alla gamba di Daddi, che esce per infortunio. Ancora da capire chi entrerà al suo posto.

32’ Intervento ‘alla Gavi’ di Roascio che senza pensarci due volte si fionda sul pallone e sui piedi dell’avversario di testa. Si procura anche il fallo, gioco ripreso.

30’ Prima vera azione dell’Andora con Setti, scippato il pallone a Delfino e contropiede innestato. Pallone preciso al neo entrato Aicardi che, davanti la porta, mette in mezzo e non trova nessuno.

26’ Primo cambio per Rattalino, sostituzione forzata: esce Leo che ha stretto i denti fino all’ultimo, dentro Aicardi.

23’ Guardone che gol! Palla che spiove a fuori area, Guardone mette giù la palla e tira a giro, traiettoria perfetta e palla che si insacca alle spalle di Romano. La panchina esplode con lui, il Pontelungo sta dominando questa prima metà del tempo.

21’ Che sassata di Sfinjari! Palla al piede per metà campo, inquadra la porta da 30 metri ed esplode un missile: palla sulla traversa. Sarebbe stato il gol della domenica.

19’ Dominio Pontelungo! Andora in continuo assedio, Guardone ha sfiorato il gol dalla distanza.

18’ Bellissimo stop di Daddi che di petto mette giù, posizione però di fuorigioco la sua, era davanti la porta pronto a calciare.

16’ È in vantaggio il Pontelungo, gol dell’ex di Loren che non esulta! Calcio d’angolo, Loren spicca e immobilizza Romano. 1 a 0

15’ Incomprensione tra portiere e difensore, calcio d’angolo regalato.

9’ Calcio di punizione dal limite per l’Andora, atterrato Greco. Leo intanto è rientrato in campo con una fasciatura al ginocchio destro.

7’ Sfinjari subito in partita, si accende la stella granata. Dribbling, scarico e pallone di nuovo per il 10 di casa che calcia, pallone alto di poco. Intanto Andora che è momentaneamente in 10, Leo potrebbe rientrare in campo, solo tanta paura per lui.

3’ Attimi di apprensione in campo. Leo, nel tentativo di recuperare il pallone, è caduto a terra e non si è più alzato. Si teme un brutto infortunio al ginocchio. Gara intanto ripresa.

1’ Daddi subito incrocio, che inizio per il Pontelungo, la determinazione è palpabile.

1’ Si comincia, palla granata. Pontelungo che scende in campo con divisa bianca e granata, Andora in divisa nera.

Primo Tempo

Le squadre stanno per entrare in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Pontelungo: 1 Breewuer, 2 Velaj, 3 Enrico, 4 Roascio, 5 Piotto, 6 Caputo, 7 Guardone, 8 Vignola, 9 Daddi, 10 Sfinjari, 11 Delfino. A disposizione di mister Zanardini ci sono: 12 Ferrari, 13 Schiano, 14 Bovio, 15 Greco, 16 Nardi, 17 Paltrinieri, 18 Chariq, 19 Perrier, 20 Giampà.

Andora: 1 Romano, 2 Abbatemarco, 3 Leo, 4 Modesti, 5 Avignone, 6 Franco, 7 Setti, 8 Calandrino, 9 Greco, 10 Cutuli, 11 Botte. A disposizione di mister Rattalino ci sono: 12 Ghiozzi, 13 Aicardi, 14 Trevia, 15 Mane, 16 Garibaldi, 17 Amico, 18 Guardone, 19 Insolito, 20 Pierotello

Arbitro della partita il signor Lorenzo Pettirossi della sezione di Genova

Albenga. Buonasera a tutti e benvenuti alla webcronaca live di Pontelungo vs Andora. Partita che regalerá tanto spettacolo ai tifosi presenti quest’oggi all’Annibale Riva, il Pontelungo si sta giocando a pieno la vittoria del campionato. A -2 giornate dal termine e con il Camporosso a rincorrere, il Pontelungo è obbligato a vincere entrambe le gare per non rischiare nello spareggio in caso di pareggio.

L’Andora ha invece bisogno di un punto per accedere ai play-off, con due gare difficili da affrontare, quella di oggi e quella di domenica prossima contro la San Francesco, oggi a riposo.

Sguardi attenti anche sul match Camporosso vs San Filippo. Se la squadra imperiese dovesse perdere e il Pontelungo vincere, i granata saranno campioni.