Calcio, Pra’ FC batte Savona. Odescalchi punta al secondo posto: “Vogliamo raggiungere il Quiliano&Valleggia”

Quiliano. Domenica presso lo stadio “Picasso” è andata in scena la penultima giornata di Prima Categoria “B” con la sfida tra Savona e Pra’ FC. A spuntarla sono stati i genovesi con la rete di Carta e, in virtù di questo risultato, si qualificano aritmeticamente ai playoff. L’obiettivo per mister Odescalchi ora sembra chiaro: “Puntiamo al secondo posto, tutto è nelle nostre mani. Sapevamo che potevamo contendere la promozione diretta ed ora vogliamo raggiungere il Quiliano&Valleggia”.

“Il Savona è una squadra con dei valori che con un po’ più di fortuna avrebbe fatto un altro tipo di campionato” ha voluto sottolineare il tecnico.