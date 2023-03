Calcio, Pontelungo. Guardone carica lo spogliatoio: “Contro il Millesimo sarà una grande battaglia, noi siamo pronti”

Albenga. Grande entusiasmo per tutto il panorama granata, sono solo 90 i minuti che separano la squadra di Zanardini dal titolo finale. Anche tra le trafile del Pontelungo si respira grande allegria, sicuramente con un occhio di riguardo: è imperativo vincere contro il Millesimo.

Nella gara contro l’Andora, sono arrivati il gol dell’ex di Velaj e il super gol a giro di Guardone, importanti per sbloccare un match non del tutto semplice: “C’è grande felicità, siamo consapevoli che manca un ultimo sforzo per raggiungere la vetta. Lavoriamo da anni per raggiungere questo obiettivo, mancano 90 minuti per coronare un sogno. Dobbiamo continuare così, non è il momento di mollare“.

Il Millesimo sarà sicuramente un match ostico da giocare, giocando in trasferta potrebbe essere ancora più difficile: “Guardiamo questa partita come tutte le altre, consapevoli dei nostri mezzi. Dipende tutto da noi, sarà una grande battaglia, noi siamo pronti“.

Tanti quest’anno i giocatori del Pontelungo che hanno scalato la classifica marcatori, Sfinjari (28), Daddi (13), Chariq (9) e Guardone (8). Questo successo sottoporta deriva da un’ importante intesa costruita col tempo: “Non c’è un segreto, prima di tutto siamo grandi amici. Questo fattore, mischiato con il buon umore che porta nel’ambiente, ti aiuta sotto pressione e rende tutto più semplice e ci fa andare avanti”.