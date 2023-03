Calcio. Pontelungo batte Andora, ora c’è il Millesimo nel mirino. Zanardini: “Vittoria unico obiettivo”

Albenga. Vittoria decisiva contro l’Andora, successo per i granata che si impongono per 2 a 0 contro la squadra andorese. Ultima partita di stagione in casa e ultimo grande scoglio superato, manca solo l’ultimo passo per vincere il campionato tanto agognato e raggiungere la Promozione: vincere contro il Millesimo domenica.

Entrambi i gol arrivano nella prima frazione di gioco, ma nel complesso il controllo della partita è da attribuire alla squadra di Zanardini: “Abbiamo disputato un gran primo tempo, nel secondo abbiamo cercato di partire in contropiede: era quello che avevo chiesto alla squadra per recuperare anche energie. Sono estremamente contento, abbiamo giocato contro una grande squadra che lotta ancora per approdare ai play-off, avere per 60 minuti queste energie non è scontato a questo punto del campionato”.

Ultima vittoria all’Annibale Riva per quest’annata, ora l’ultima partita contro il Millesimo potrebbe dire Promozione: “Purtroppo non abbiamo ancora ottenuto niente. Dopo Camporosso avevo detto che avremmo avuto la possibilità di pareggiare una partita, ma dobbiamo andare a Millesimo per vincere. Le squadre della Val Bormida non mollano mai, in questa settimana dobbiamo essere ancora più concentrati. E’ un’occasione irripetibile per questo club e per tutto quello che abbiamo costruito in questi anni, non dobbiamo lasciare nulla al caso”.

Tegola non indifferente l’infortunio di Daddi, uscito anzitempo per un dolore alla gamba dopo un contrasto: “Pensiamo possa essersi stirato il polpaccio. Peccato, con la sua esperienza ci ha aiutato molto in questa stagione, sia in campo che nello spogliatoio con i ragazzi più giovani. Per fortuna manca solamente una partita, questo campionato è stato abbastanza dispendioso sotto questo punto di vista. Dobbiamo riuscire ad arrivare alla fine di domenica senza affrontare uno spareggio o senza giocarci i play-off“.