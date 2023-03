Calcio, Pietra Ligure. Pisano ritrova i tre punti: “Il traguardo è vicino”

Borghetto. Ritorno alla vittoria dopo 2 pareggi consecutivi contro il Soccer Borghetto. La squadra biancoceleste di Mario Pisano si è imposta di misura contro un tenace Soccer, reo solamente di aver abbassato la guardia nei primi frangenti di gara, dove Dominici ha trovato il gol e Insolito ha potuto spaventare più volte la difesa avversaria con tiri a fil di linea di porta e due pali.

Vittoria cruciale per l’attuale andamento del campionato: “Siamo partiti benissimo, sapevamo anche che non sarebbe stato facile. Loro sono una buona squadra, conosco alcuni ragazzi siccome ne ho allenato qualcuno. Il nostro primo tempo è stato ottimo, ma dovevamo concretizzare di più per non rischiare poi nel secondo. Con qualche indisponibile, oggi era difficile fare alcune rotazioni, ma non bisogna calare dal sessantesimo in poi. Il manto del campo rendeva anche il nostro gioco difficile, abbiamo optato per un gioco basato su rimesse lunghe laterali, il nostro gol arriva proprio da lì. E’ anche un po’ nell’inerzia della partita soffrire, ma tolte poche occasioni i nostri difensori sono stati molto bravi a difendere l’ordinario. Questa squadra ha subito solamente 2 gol negli ultimi 10 incontri, stiamo superando momenti difficili e responsabilizzando i nostri giocatori. Complimenti anche al Soccer, è un’ottima squadra“.

Cambio di ruolo in questa partita per Blanstein, uno dei giocatori più freschi della rosa pietrese: “E’ un ragazzo educato, che si allena bene e con buoni colpi. Io conoscevo un giocatore che attaccava molto la profondità, una punta. Poi parlando e guardando dei suoi video di anni prima, mi ha confidato di amare molto il ruolo di esterno sinistro. Cogliendo l’occasione dell’assenza di Rovere, l’ho schierato in quella posizione, disputando una bellissima partita di sacrificio.”

Ultimi minuti di sofferenza per il Pietra, ma nel contesto generale della gara ha nettamente dimostrato la qualità di squadra prima della classe: “Dobbiamo dimostrare sicuramente sul campo che siamo da Eccellenza, cerchiamo di esserne degni siccome ci avevano detto che era importante scendere per migliorare la qualità dei campionati. Abbiamo sbagliato ad essere troppo irruenti e veloci a giocare il pallone quando potevamo rifiatare e tenere un po’ di più il gioco. Sicuramente ho anche io delle responsabilità, devo tranquillizzare i miei giocatori. Il traguardo è vicino, forse sentendolo la gestione va cambiata. La nostra squadra è molto giovane, pochissimi di loro hanno vinto prima di quest’anno. Per alcuni ‘giovane’ è colui che rientra nella regola degli under, ma noi giochiamo regolarmente con ragazzi del 99′ e 97′, siamo forse la squadra più giovane del campionato“.

Parlando di giovani, ecco la ‘rivoluzione’ sul piano under, l’abolizione del vincolo sportivo: “L’eliminazione del vincolo darà più serenità ai giocatori, ma priva alle società dilettantistiche il proprio materiale tecnico. Il mercato dei giovani diventerà una giungla d’asfalto dopo che usciranno dagli allievi. Dobbiamo cambiare sicuramente la mentalità, ci sono società che pescano ragazzi da campionati esteri per valorizzarli e poi venderli, ovviamente squadre professionistiche. E’ un pro per i ragazzi, ma un contro per le società. Molti giocatori si trovano a giocare in Eccellenza e in Serie D solamente per la regola, usciti da questa poi si trovano in categorie inferiori e alcuni non reggono il contraccolpo psicologico, la regola penalizza i giovani“.