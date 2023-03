Calcio. L’intervista doppia ai bomber Sfinjari e Greco: Pontelungo e Andora a suon di gol

Pontelungo vs Andora di questa domenica sará una partita da ricordare. Oltre alla grande importanza di questo derby ponentino, ci sará una sfida nella sfida. Difatti si scontreranno i due bomber del campionato di Prima Categoria girone “A”: Ernand Sfinjari e Alessandro Greco. Statistiche da veri ‘numero 9’ per i due centravanti, un gol a separarli: 29 reti per “il Cobra” Greco e 28 per Sfinjari, per un totale di 57 reti in due.

Il Pontelungo, in queste due ultime giornate di campionato, si gioca il titolo finale (il match point potrebbe già arrivare questa domenica), mentre all’Andora serve 1 punto nelle ultime due gare per strappare un biglietto per i prossimi play-off.

I due bomber di stagione sono stati intervistati ai nostri microfoni e ci hanno confidato le proprie emozioni e ‘segreti’ calcistici che li hanno resi così micidiali sotto porta.

Le statistiche parlano chiaro: siete i due bomber di questa stagione. Qual’è la tua miglior peculiarità che ti ha portato ad essere così incisivo sotto porta?

Sfinjari: Il mio miglior pregio è sicuramente quello di essere sempre calmo e freddo davanti al portiere.

Greco: La mia peculiarità è quella di farmi trovare nel posto giusto al momento giusto. Quest’anno mi sono ottimizzato molto sotto porta, sfruttando al meglio i perfetti assist dei miei compagni.

Quest’anno hai realizzato 32 reti, di cui ben 28 solo in campionato. Sei anche molto abile sui calci piazzati e freddo dal dischetto, alternando grandi giocate da giocatore d’esperienza, nonostante la tua giovane età. Avere un grande bomber come Daddi al tuo fianco ti ha aiutato molto, giusto?

Sfinjari: Pierino Daddi, oltre che essere una persona speciale e anche un grande esempio per me, è un giocatore da cui c’è solo da imparare: la sua carriera parla per lui. Mi sta aiutando molto in fase realizzativa.

Quest’anno hai realizzato 35 reti, di cui ben 29 solo in campionato, aiutando in maniera netta la tua squadra ad essere in pianta stabile in zona play-off. Hai presenziato in grandi campionati in passato potendo imparare da diversi marcatori. Da chi hai appreso le nozioni e le giocate che ti hanno portato ad essere ciò che sei oggi?

Greco: Ho avuto la fortuna di vivere spogliatoi professionistici e semi pro, con la possibilità di allenarmi e giocare con grandi calciatori come Tarallo, Marrazzo e Zirilli. Ultimo ma non ultimo il mio compagno di reparto Simone Lupo.

Tutti i giocatori di calcio hanno il proprio idolo calcistico, quel giocatore che ci ha fatto innamorare del pallone e da cui si prende ispirazione per le giocate. Chi è il tuo e cosa ti ha insegnato?

Sfinjari: Il mio giocatore preferito è Cristiano Ronaldo. Ha una grandissima personalità ed è risultato sempre decisivo per la sua squadra. Inoltre mi piace molto la sua determinazione, molto importante nel calcio.

Greco: Il mio idolo è Filippo Inzaghi: mio figlio si chiama Filippo anche in suo onore. Mi ci rivedo molto, vivo per il gol e sono affamato e competitivo come era lui. Ho avuto la fortuna di incontrarlo e di potergli dire che, se sono innamorato del calcio e del ruolo, è anche merito suo.

Qual è il ricordo calcistico al quale, ad oggi, sei più affezionato?

Sfinjari: Ho avuto molti momenti belli fino ad oggi. Se devo sceglierne proprio uno sento di dirti la vittoria in Coppa Liguria dell’ anno scorso, vinta con una mia doppietta.



Greco: il ricordo sportivo a cui sono più legato è indubbiamente il mio esordio in Lega Pro davanti a mio papà e mia mamma commossi in un derby Savona – Entella con lo stadio gremito di tifosi.

Ricordate ancora il vostro primo gol con la vostra prima squadra? Ma soprattutto, siete sempre stati attaccanti o lo siete diventati col tempo?

Sfinjari: Impossibile scordarlo, giocavamo contro il Bragno e militavo ancora nella Loanesi (attuale San Francesco). La partita finì 1 a 0, il gol lo siglai io.

Greco: Ricordo ogni singolo gol segnato in carriera. Fino a 18 anni ho fatto l’attaccante, poi si sa, nel calcio possono esserci cambiamenti. Per 12 anni ho fatto il centrocampista, poi ad Alassio mister Cattardico mi ha riposizionato in attacco: direi che è andata bene, con l’Andora sono arrivati 50 gol in due anni.

Entrambi siete freddissimi dal dischetto: 6 reti quest’anno per Sfinjari e 9 per Greco. Studiate molto i portieri prima del match o vi allenate duramente a calciare dagli 11 metri in allenamento?

Sfinjari: Penso che ogni bravo rigorista abbia il proprio modo personale per tirare i rigori e quindi di allenarsi e studiare le varie situazioni. Io ho il mio personale come tutti, non voglio esprimermi oltre.

Greco: Quest’anno ho avuto la fortuna di calciare molti rigori, calciando a portieri molto bravi. Scelgo una soluzione diversa in base all’avversario: li studio, mi alleno, ma alla fine il rigore rimane arte.

Domenica la grande sfida Pontelungo vs Andora dove giocherete contro. A due giornate dal termine Greco è avanti di una rete rispetto a Sfinjari nella classifica marcatori. In queste due ultime partite il Pontelungo sta giocando per accaparrarsi la vittoria finale, l’Andora ha la sicurezza dei play-off. Riuscirete a segnare anche domenica e magari variare (nel caso di Sfinjari) o incrementare (nel caso di Greco) la classifica marcatori?

Sfinjari: Spero ovviamente di portare a casa i 3 punti. Se devo scegliere vorrei ovviamente segnare io, ma credo che pensi lo stesso anche Greco.

Greco: Domenica non sarà Greco – Sfinjari, sarà Pontelungo – Andora, due squadre che si rispettano tantissimo, daremo battaglia in questo derby ne sono certo. Farò del mio meglio per segnare e mantenere il primato in classifica, ma l’importante rimane l’accesso ai playoff.

Sfida nella sfida. Se potessi “rubare” una dote dal tuo avversario, quale sceglieresti?

Sfinjari: Greco è davvero molto bravo a trovarsi, in situazioni diverse, sempre nel posto giusto e al momento giusto, possiede un ottimo tempismo. Credo che vorrei avere proprio questa sua dote.

Greco: Stimo molto Sfinjari, è un giocatore completo e fuori categoria, merita sicuramente palcoscenici diversi. Vorrei saper calciare le punizioni come lui, un maestro in questo! Gli auguro un grosso in bocca al lupo, ma domenica dobbiamo vincere noi.