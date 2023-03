Calcio, Juniores. Il Finale strappa il pass per i playoff ad Imperia. Saccone entusiasta: “All’inizio era pura utopia. Scelto bene l’anno per rientrare in panchina”

Finale Ligure. Dopo il pareggio tra le mura amiche contro l’Arenzano, subito praticamente a tempo scaduto e che ha portato il Genova Calcio al momentaneo sorpasso, il focus della Juniores del Finale era andare ad Imperia e raggiungere la matematica per il pass per i playoff. I giallorossoblù non solo sono riusciti nell’intento, regolando i neroazzurri con le reti di Nazarenko e Stagnaro, ma altresì ad effettuare il controsorpasso sui biancorossi che hanno pareggiato sul campo della Cairese. Insomma, il percorso dei ragazzi di Pietro Saccone continua a suon di risultati e per la presenza di un sogno di spogliatoio che non ha alcun limite.

Proprio questo è l’intento comunicativo del tecnico giallorossoblù: “Abbiamo fatto un cammino bellissimo ma che non è assolutamente finito. Mancano almeno tre partite, quindi prima pensiamo a provare a vincere il girone e poi ci giocheremo le nostre chance per il titolo regionale”.

“Sono emozionato perché all’inizio questo risultato era pura utopia – continua -. Dall’obiettivo di mantenere la categoria, la squadra ha fatto un campionato pazzesco. Oggi contro l’Imperia è stata offerta una grande prova di cuore, oltre che di qualità. Spero di aver reso orgogliosa la società in una stagione complicata“.

Un lavoro principalmente umano, questa la chiave per dare una marcia in più all’annata della sua Juniores: “Bisognava cercare di tenere vivi i ragazzi e cercare di recuperare quelli che avevano intenzione di smettere. Il loro lavoro in Prima Squadra è fondamentale per poter essere utili in futuro per il Finale che verrà. Un plauso va anche ai nostri ragazzi della leva 2006″.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato e sopportato. L’anno per rientrare in panchina l’ho scelto bene, una bella soddisfazione direi” conclude col sorriso Saccone.