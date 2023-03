Calcio: il Vado mette il turbo, ottava vittoria di fila a Gozzano (0-2)

Gozzano-Vado 0-2 (57′ Di Renzo, 66′ Castelletto)

Gozzano (Novara). Nella trentunesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado si impone 0 a 2 in trasferta in casa del Gozzano (sul lago d’Orta, in provincia di Novara).

Ottava vittoria consecutiva dei vadesi rossoblu, nonché quattordicesimo risultato utile di fila e terzo successo di fila lontano dalle mura amiche.

Primo tempo senza grandi spunti. Col Vado in possesso a manovrare e i piemontesi locali del Gozzano ordinato a chiudere gli spazi.

Nella ripresa il Vado colpisce intorno all’ora di gioco con un repentino uno-due. Dapprima è Di Renzo, ben servito da D’Iglio, a sbloccare il parziale siglando il 19° centro in campionato. Dieci giri di lancetta più avanti il centravanti vadese veste i panni dell’assist-man, servendo abilmente Castelletto per il raddoppio, che permette alla squadra allenata da Didu di salire a 61 punti in classifica mentenendo il terzo posto.

Dagli altri campi. la Sanremese seconda trova la vittoria al 95° minuto, praticamente nell’ultima azione della partita, contro la Castellanzese (1-0). Il Bra vince invece agevolmente contro l’ormai rassegnato fanalino di coda Fossano (5-0).

Ora ad attendere il Vado tre stimolanti scontri diretti consecutivi. Mercoledì turno infrasettimanale a domicilio proprio contro il Bra (4° in classifica). Dopo la pausa quindi sempre allo stadio “Chittolina” arriverà la Sanremese (momentaneamente 2°). Nel mezzo mezzo, domenica prossima, trasferta in casa della capolista Sestri Levante.