Savona. “Abbiamo progetti ambiziosi. Abbiamo deciso di dare vita al Città di Savona perché ci faceva male vedere i colori biancoblù così in basso, come mai sono stati nella loro storia“, con queste parole il segretario e tesoriere Claudio Aonzo ha presentato il nuovo sodalizio nella “Sala Chiamate” del porto di Savona; presente anche la tifoseria organizzata biancoblù. Si punta in alto anche per quanto concerne il settore giovanile: “Vogliamo farlo di stampo professionistico: poche leve ma di qualità per lanciare i giovani nel calcio dei grandi. Faremo dei camp, abbiamo già individuato tecnici di spessore“. Forte anche il legame con la storia a livello cromatico e di design delle maglie: “Noi siamo gli Striscioni – afferma Aonzo tranquillizzando un supporter – e così sarà la divisa”. Non era presente il presidente Angelo Benucci: “Non è potuto venire – spiega Aonzo – per motivi di salute della moglie. Ha grande passione per questa città: essendo anche un tecnico di settore giovanile ha tra le priorità proprio la creazione di squadre di qualità”.

Marchio o no, la volontà di essere Il Savona

“Abbiamo un progetto calcistico importante – afferma Claudio Aonzo-. Ci ha spinto la passione per il Savona, non ce la facevamo più a vedere il Savona così in basso. Dovremo dimostrare con i fatti le nostre grandi ambizioni. Nel corso dei prossimi giorni e settimane, faremo sapere ulteriori novità sul nostro progetto. Abbiamo bisogno dei tifosi. Abbiamo avuto coraggio nel partire da una situazione catastrofica. Il Savona non è mai stato così in basso. Ci siamo affiancati a professionisti per capire come muoverci per lo statuto, che è fondamentale per una società. Cerchiamo di avere intorno persone qualificate. Solo così si può dare vita a un progetto importante”.

Dritti per la propria strada

“Ce la metteremo tutta – afferma il socio fondatore Adamo Agostino -, la porta sarà aperta per tutti ma non preghiamo nessuno”. Poi parola alla vicepresidente Nadia De Marchi: “Seguo da tanti anni il Savona, per me ha un valore. Sarò sempre disponibile nel parlare con voi tifosi. Spero di rappresentare questa piazza nel migliore dei modi”.

La precisazione dell’avvocato Mariani

L’avvocato Mariani precisa che quel che resta del Savona è soltanto un marchio, che può essendo un bene essere ‘indossato’ da chi lo detiene come nel caso dell’Asd Pro Savona del presidente Massimo Cittadino. “Bisogna distinguere tra la questione giuridica e quella sostanziale. Il marchio Savona Fbc 1907 è un bene aziendale e può liberamente circolare essendo suscettibile di valutazione economica. Tuttavia, dal punto di vista federale e civilistico il Savona Fbc 1907 non esiste più: quella matricola è spenta definitivamente. L’Asd Pro Savona calcio fruisce di quel marchio perché concesso loro in comodato con un contratto regolare. Si tratta dunque di un abito che è concesso in uso soltato alla Pro Savona Calcio. Non è dato sapere quando terminerà questo comodato e non sappiamo se sarà rinnovato. Non so di chi sia questo marchio, so che Simone Marinelli lo aveva acquistato“.

Il presidente Angelo Benucci ma anche imprenditoria locale

Claudio Aonzo ha affermato che qualsiasi sia il campionato da cui si partirà l’obiettivo sarà vincere e che per questo il presidente Angelo Benucci può garantire. Ma non solo: “Abbiamo avuto un riscontro da piccoli imprenditori savonesi. Noi faremo la squadra per vincere il campionato. Il budget sarà più che sufficiente. Lavoriamo per un campo in sintetico alternativo al Bacigalupo. Tutto è in divenire, potremmo anche disporre di due campi a sette“.

Settore giovanile: obiettivo “botte piccola e vino buono”

Su questo punto, ha ripreso la parola Claudio Aonzo: “Il settore giovanile sta a cuore al nostro presidente Angelo Benucci, che ha esperienza in quello del Torino. Vogliamo fare un settore giovanile di stampo professionistico: poche leve ma di qualità. Ripartiamo da zero e fino al 1 luglio non possiamo fare nulla non avendo ragazzi. Abbiamo già trovato gli allenatori, ci proporremo con questi allenatori nel rispetto delle regole e delle altre società. Svolgeremo un camp nel comune di Savona. Un nome di prestigio sta valutando la nostra proposta come responsabile del settore giovanile. Abbiamo individuato anche un addetto stampa”.

“Benucci ha apprezzato gli attuali giocatori del Savona e mister Frumento”

Sebbene da qualche tempo non rilasci dichiarazioni, il presidente del Savona Massimo Cittadino aveva chiaramente reso noto che pochi degli attuali giocatori faranno parte del progetto – i cui contorni sono ancora ignoti – relativo alla prossima stagione. Claudio Aonzo non fa mistero che, per l’allestimento della prima squadra, si sia buttato un occhio alle prestazioni di Quintavalle e compagni: “Angelo Benucci è anche un tecnico. Sta facendo le sue valutazioni. Oggi non è qui perché la moglie non sta molto bene. Ha seguito tutto il campionato con molta attenzione. Benucci ha apprezzato l’operato dei giocatori e l’operato del mister Ermanno Frumento. Non è escluso che Benucci sia presente. Però parliamo di giocatori di un’altra società. Angelo Benucci ha seguito anche giocatori di altre squadre. Il ruolo di direttore sportivo coinciderà con quello del responsabile del settore giovanile”.

Infine, alla domanda di un tifoso, Aonzo ha risposto evidenziando in maniera chiara come la tradizione del Savona verrà rispettata anche dal punto di vista delle divise: “La maglia? Sarà biancoblù: noi siamo gli Striscioni e quindi useremo le maglie classiche. Benucci sta lavorando sulla seconda maglia, ma ora non posso svelare altre cose”.