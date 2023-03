Calcio, dai dilettanti liguri al professionismo virtuale. La metamorfosi di Alessio Salzone: gamer con i colori del Bologna

Con il pallone tra i piedi una cinquantina di gol tra Ventimiglia e Finale, con il joystick tra le mani l’inizio di una carriera competitiva al Bologna eSports. Alessio Salzone, attaccante classe 1999 dell’estremo ponente ligure, è riuscito sempre ad abbinare al calcio la sua passione per i videogiochi. Uno in particolare, tuttavia, gli sta cambiando la vita: FIFA, uno dei passatempi preferiti delle ultime generazioni. Ma per Alessio, detto “Salzo“, non si tratta di un semplice gioco ma di una vera e propria attività nella quale è fondamentale “metterci la testa“.

“Ho avuto la fortuna di trovare dei gruppi nei quali mi sono sempre trovato bene e sono comunque contento di quello che ho fatto. Quest’anno farò 24 anni e sono arrivato ad un’età dove, in caso di infortuni al ginocchio, bisogna saper valutare bene la situazione. Ho fatto il possibile per rientrare da uno procurato in un torneo estivo, dopo tre mesi di palestra e allenamento, per poi avere una ricaduta successivamente. Ci credevo tanto anche per aiutare il gruppo e il mister ma dopo quello che è successo era meglio fermarmi“. E allora una strada alternativa è arrivata semplicemente giocando. Certo con del “tryharding” incluso, ma senza l’impegno quale soddisfazione ci sarebbe?

Alessio, calcio e FIFA è un connubio decisamente comune tra i giovani..

Io gioco da FIFA 11 quindi direi che si tratta di una passione che è nata proprio in contemporanea. Quando giocavo contro i miei amici notavo di essere quello più portato, allora mi sono chiesto se avrei potuto affrontare la parte competitiva di questo gioco. Nel 2021 mi sono unito ad un team chiamato “Playstrong” che mi ha dato tante informazioni importanti, formandomi mentalmente spiegandomi proprio la struttura del competitivo. Poi l’anno dopo sono passato a Fut&Me, nel quale mi trovo tutt’ora.

E in cosa si sostanzia la versione competitiva del gioco?

C’è stato un cambiamento nel corso delle varie edizioni. Ormai è da due anni che il “Fut Champions” non conta più per il competitivo. Una volta si facevano i punti tramite questo evento, così da poter andare alle qualifiche successivamente. Adesso serve solamente per ricevere i premi, è cambiato il sistema. Ora attraverso le partite in “Division Rivals” è necessario fare 1000 punti per entrare nelle cinque qualifiche, le FGS (Fifa Global Series), che fino all’anno scorso erano quattro. Alla fine di queste, i primi 16 andranno a disputare i playoff su una base comunque che va dalle 500 alle 1000 persone. Queste sono le parti più importanti però il competitivo di Fifa non finisce qui. C’è ancora la qualifica per la “eCHAMPIONS LEAGUE“, che ci rientri sempre tramite le Rivals, poi sono stati indetti quattro tornei per la “eNAZIONALE“, ovvero quelli che ti permettono di diventare un videogiocatore della nazionale italiana, e infine l'”eSERIE A” nella quale ho partecipato recentemente.

E nella quale hai fatto la tua prima esperienza con il Bologna. Ma la domanda che sorge spontanea è: come ci sei arrivato?

In Italia ci sono dei tornei aperti a tutti su ESL che si chiamano “Online Qualifier eSERIE A“. Questi quattro eventi su PS4 e PS5 fanno uscire 32 giocatori. I 16 qualificati sulla prima console faranno il torneo finale sulla medesima, così come per gli altri. Alla terza volta sono riuscito a qualificarmi anche io, arrivando a perdere la finale. Però dal momento in cui si rientra nei 32, i partecipanti possono essere scelti di diritto dalla varie squadre. Poi da questi ne verranno scelti 14 e ogni squadra deve lasciare una lista contenente il numero della posizione. E così sono stato scelto dal Bologna e sono molto contento di questa occasione.

Che cosa puoi già dire di questi tuoi primi mesi in rossoblù?

Il Bologna è un team che sin da subito ha messo alla pari ogni componente e io, da draftato, ho potuto esprimermi senza il pensiero di non giocare perché ero appena arrivato. Chiaramente ho fatto un po’ più di fatica rispetto agli altri, però attorno a me ho avuto la fortuna di avere persone brave e competenti. Abbiamo un direttore che ci organizza delle partite contro altri team. Poi in più ci alleniamo tra di noi, studiavamo gli avversari ma la competizione della “eSERIEA” è arrivata in un momento dove eravamo già allenati dalla qualifiche.

E com’è stato il tuo impatto con la eSERIEA?

La prima volta ho iniziato io e ho perso entrambe le partite per 3 a 1 contro il secondo e il terzo della scorsa edizione. Poi sono andate male anche al mio compagno e quindi mi hanno rischierato per le ultime due partite. Devo ammettere che avevo un po’ d’ansia perché volevo fare risultati per la squadra, quindi volevo rifarmi dalle ultime sconfitte. Allora il nostro obiettivo, siccome eravamo certi ormai di dover disputare i playout, è diventato quello di studiare il gioco per metterci a giocare più serenamente. Infatti sono arrivati dei punti e ho anche vinto una partita all’ultimo giorno.

È stato difficile adattarsi a nuovi meccanismi del competitivo?

FIFA è un gioco che di per sé porta il giocatore a “tryhardare” (impegnarsi), permettendo così un miglioramento costante secondo il tempo dedicato. Io l’ho sempre preso seriamente perché ci tenevo a raggiungere certi risultati. Non conoscendo ancora il competitivo, puntavo sempre ad andare in Divisione 1. Avendo preso coscienza delle differenze, i primi tempi non è stato facile ambientarmi. Però poi ho capito il concetto principale: bisogna eccellere tra i più forti e con il tempo mi sono reso conto di potercela fare.

Hai mai pensato di mollare tutto?

Il gioco fa innervosire tanto e quindi credo che questo sia un pensiero che abbiano avuto tutti i vari videogiocatori. Ci si può trovare di fronte tanta gente che si sta giocando la stagione, quindi le partite sono proprio stressanti. Come le qualifiche dove può capitare di fare una seduta di 8 ore, per poi magari non riuscire a passare il giorno dopo non riuscendo a vincere uno sugli ultimi due round. Questo è successo proprio a me, ovviamente, però non ero arrabbiato per il tempo di gioco in se, ma per quello dell’allenamento che alla fine si è rivelato sprecato vista l’eliminazione.

Qual è il tuo metodo per allenarti e migliorare?

Prima la mia bravura stava nell’intuire le situazioni di gioco, successivamente è diventato necessario andare a studiarlo da primo all’ultimo punto. Ogni minimo dettaglio porta alla vittoria di una partita. L’unica cosa che non si può studiare è la difesa, o sei bravo o non sei bravo. Serve predictare (anticipare) le giocate dell’avversario. Dopodiché è importante conoscere tutte le meccaniche di questo gioco.

In cosa ti senti forte e qual è l’aspetto su cui tieni a migliorare?

Sono ad un discreto livello di fase difensiva, mentre credo mi manchi ancora l’esperienza e la calma nella gestione della palla in momenti importanti di una partita. Prima magari sbagliavo tecnicamente, invece ora serve semplicemente giocare. Quest’anno segnare è veramente troppo facile, quindi tutto rende più plausibile una strada di rimonta. A volte basta solo un cambio modulo per ribaltare una partita dal 2 a 0 sotto, proprio perché bisogna essere bravi a leggere i difetti dell’avversario. A me, quindi, viene sempre da attaccare con convinzione, però non è male neanche vincere di “corto muso” in certi casi.

“Fifa è più di un gioco” è una frase che si sente spesso tra gli appassionati. Ti senti di condividerla?

Beh credo proprio di sì. C’è tantissimo lavoro dietro e anche chi ci gioca solo per divertirsi alla fine ci dedica tanto tempo. Il gioco è nato per far creare la propria squadra dei sogni nell’Ultimate Team, quindi ci sono tanti ragazzi che sono spinti da tante motivazioni per poter fare sempre al meglio.

Le persone attorno a te come vedono quello che stai facendo?

Essendo un mondo nuovo è chiaro che ci sia sempre un po’ di scetticismo. Quando non arrivavano i risultati non nego che ce n’era veramente tanto, però con l’eSERIEA è cambiato il modo di pensare della gente attorno a me. Anche i miei genitori mi supportano e sono contenti. Ma probabilmente c’è stata più la consapevolezza di tutta la dedizione che ho messo, portandomi alla mia versione più forte di tutti i Fifa giocati.

Che cosa consigli a chi vorrebbe intraprendere un percorso come il tuo?

Sicuramente di metterci la testa. Sembra una frase fatta, però ogni persona che riesce ad eccellere in questo gioco lo fa perché ha una testa fuori dal normale. Quando si arriva in qualifica si capisce che le mani ce le hanno tutti, il gioco lo conoscono tutti, la squadra ce l’hanno tutti, la connessione è più o meno stabile per tutti. Allora è lì che è la testa a fare la differenza. Bisogna crederci sempre in ogni momento, capendo tutte le varie situazioni senza rinunciarci subito, mettendoci qualcosa di proprio. Non è facile, tuttavia per arrivare in fondo non devono esserci limiti a nulla. La competitività è alta, come nelle cose di tutti i giorni che si fanno nella vita.