Calcio, Cairese e Bragno ricordano Paolo Ponzo a dieci anni dalla scomparsa

Era il 24 marzo 2013 quando il calciatore Paolo Ponzo è deceduto mentre partecipava alla gara di corsa Maremontana. Un lutto che ha colpito profondamente il mondo sportivo nazionale, visto che era salito alla ribalta con i colori del Modena, e regionale dati gli inizi con il Vado fino alla chiusura di carriera con le maglie del Savona e dell’Imperia.

La Cairese e il Bragno, il cui impianto è dedicato proprio al mediano classe 1972, lo hanno ricordato attraverso i proprio canali ufficiali. “Dieci anni. Non ti dimenticheremo mai. Ciao Paolino, ciao “Muratore”! il messaggio del club del presidente Boveri, nelle cui fila ha militato qualche stagione fa il figlio Gioele, ora in forza al super Pietra Ligure che punta alla vittoria della Promozione.

“In ricordo di Paolo Ponzo. Perché in ogni atleta possano animarsi i valori che lo hanno guidato nello sport: amicizia, lealtà, generosità, abnegazione, rispetto per l’avversario”, ha scritto il New Bragno.

Paolo Ponzo, classe 1972, era nato a Cairo Montenotte. La sua carriera era iniziata nel Vado. Tre stagioni con la casacca rossoblù. Il culmine della sua carriera lo ha raggiunto con la maglia del Modena. Con i canarini, Ponzo è stato protagonista della cavalcata dalla Serie C1 alla Serie A. Nella massima serie, ha collezionato 43 presenze. Un percorso da favola per un mediano di quelli generosi, da “anni di fatiche e botte” per dirla alla Ligabue. Il nome di Ponzo è rimasto scolpito, nel vero senso della parola, nel cuore della tifoseria del Modena, tanto che pochi giorni dopo la sua tragica scomparsa è stata fissata una targa allo stadio “Braglia” in suo ricordo. Il Modena lo ha ricordato con il soprannome che gli era stato dato di “muratore“, per sottolineare la sua etica del lavoro e l’abnegazione che metteva in campo.

Nel 2009, l’approdo al Savona. Con gli striscioni ha giocato due stagioni. Al primo tentativo, con mister Iacolino in panchina, è riuscito a vincere il campionato di Serie D. Finita l’esperienza sotto la Torretta, ha chiuso la carriera con i colori dell’Imperia. Nel suo palmarès spiccano due campionati di Serie C1, con Modena e Spezia, due di Serie C2 con Montevarchi e Reggiana e quello citato pocanzi con il Savona. Dopo il ritiro, è diventato dirigente del Savona, con il ruolo di responsabile del settore giovanili.