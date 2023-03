Calcio, Cairese batte Finale. Gol e complicità tra l’affermato Zunino e il giovane Lazzaretti

Finale Ligure. La roboante vittoria ottenuta al Felice Borel è un ulteriore passo in avanti per la Cairese, ora terza in classifica in solitaria a sei punti dalla Lavagnese. Tante proposte in chiave offensiva, con il doppio timbro del solito Elia Zunino, assieme a quelli di Babliuk, Berretta e il centrocampista classe 2001 Jonathan Lazzaretti.

Quest’ultimo, assieme a bomber Zunino, si è presentato nel post partita per commentarla tra una risata e l’altra. Insomma, una bella complicità tra i due ma anche quella che si respira all’interno dello spogliatoio gialloblù.