Calcio, Albissole. Calcagno e Rebagliati avvisano il Quiliano&Valleggia: “Speriamo di rovinargli la festa”

Albissola Marina. Domenica presso l’impianto comunale “Faraggiana“, Albissole e Masone si sono divisi la posta in palio. Un 2 a 2 divertente e che potrebbe essere stato importante per il Quiliano&Valleggia che potrebbe festeggiare l’approdo in Promozione in caso di vittoria nella prossima giornata, con un occhio di riguardo proprio al Masone che sabato ospiterà la Spotornese.

Ma da Albissola l’intenzione è chiara, come dice Stefano Calcagno: “Domenica andremo a Quiliano sperando di rovinargli la festa. Contro il Masone abbiamo avuto molte occasioni, peccato non averle sfruttate tutte. C’erano due rigori almeno, senza esagerare. L’arbitro comunque è stato bravo tralasciando queste due sviste. Il mister ci ha ricordato la nostra forza a modo suo“.

A fargli eco c’è il suo compagno di squadra e amico Danilo Rebagliati, autore della rete del definitivo pareggio: “Ringrazio i Zueni perché ci sostengono da tutto l’anno, in trasferta a Genova e in qualsiasi altro posto. Sono fantastici e, come ha detto Stefano, speriamo di andare a Quiliano a fare risultato così da farli festeggiare un altro giorno”.

“Il metro di giudizio inerente alla nostra stagione può semplicemente essere illustrato guardando al girone d’andata – continua Rebagliati -. Avevamo esultato per il punto conquistato a Masone, oggi invece ci rammarichiamo. Questo la dice tutta sulla nostra crescita. Partendo con l’obiettivo salvezza secondo me abbiamo fatto un buon anno, con tanti demeriti nostri in alcuni momenti cruciali della stagione. Speriamo di chiuderlo bene con tre vittorie“.