Calcio, Albenga. Marinelli al sindaco: “Ha tanti meriti, ci possiamo permettere ingresso gratis”

Il presidente Simone Marinelli accoglie con piacere le parole del sindaco Riccardo Tomatis, che ha annunciato un investimento di 300mila euro per sistemare il “Riva”, e smentisce alcune voci circa una collaborazione con il Vadino per il settore giovanile. Poi, evidenzia come la società sia in salute potendosi quindi permettersi ingressi gratuiti e conferma l’interesse di sponsor importanti nel caso in cui l’Albenga approdasse in Serie D.

Oggi il sindaco ha annunciato un investimento importante per lo stadio…

Tanto di quello che sta succedendo ad Albenga è merito del sindaco e dei suoi collaboratori, si può fare calcio solo se c’è coesione tra le società e le amministrazioni comunali. Questa è la realtà, la volontà politica è fondamentale e, da questo punto di vista, confermo lo splendido rapporto creatosi con l’amministrazione comunale ingauna.

Per l’anno prossimo si era parlato di nuovi sponsor pronti a investire capitali importanti. Novità?

Per il momento posso soltanto dire che sono seri e che investiranno prepotentemente nell’Albenga. La volontà per l’anno prossimo, nel caso in cui c’entrassimo la Serie D, non è certo quella di retrocedere, ma di lavorare per allestire una squadra competitiva. A fine anno indirò una conferenza stampa per presentare i nuovi partner, sono persone serie e questo è già una garanzia.

Il “Riva” non è dotato di una copertura, è previsto qualche intervento in questo senso?

Al momento ci stiamo concentrando sul campionato in corso, è inutile guardare troppo al futuro senza prima avere certezze su di esso. Mi confronterò nuovamente con l’amministrazione a campionato terminato, per ora testa alla partita di domenica contro la Forza e Coraggio. Giocare ad Alassio in caso di lavori al Riva nelle prime giornate? Ancora prematuri questi discorsi.

Girava voce di una possibile collaborazione con il Vadino per il settore giovanile. Confermata o smentita?

Non so chi metta queste voci in giro, ma al momento non ho parlato con nessuna società. Siamo concentrati soltanto sulla stagione in corso, non so perché si senta parlare di Pontelungo e Vadino…

Domenica, l’ennesimo ingresso gratis per tutti…

Questa è la differenza tra noi e le altre società, grazie a me siamo talmente sani che non abbiamo bisogno nemmeno di far pagare la gente per fare entrare allo stadio. Mi auguro che il ‘Riva’ sia gremito.