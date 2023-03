Calcio, Albenga batte Taggia. Ritorna subito al gol Leonardo Di Salvatore: “Mille sensazioni, sono stati mesi lunghissimi”

Albenga. Subentrato al ventesimo della ripresa dopo un lungo stop dovuto ad uno strappo all’inguine, l’attaccante bianconero aveva sin da subito il compito di provare ad infiammare la gara per completare la rimonta al Taggia. A pochi secondi dal triplice fischio, essendo che al sorpasso ci aveva già pensato nuovamente Santiago Sogno, è arrivata la sua grande gioia di tornare al gol chiudendo definitivamente i giochi. Una grande corsa liberatoria quella di Leonardo Di Salvatore, stracolma di emozioni per il tempo passato lontano dal terreno di gioco.

“Sono stati mesi lunghissimi e mentalmente difficili – si esprime -. Sono sempre stato abituato ad allenarmi tutti i giorni e non ho potuto farlo, passando tanto a vedere i miei compagni allenarsi e giocare. Ho cercato di allenarmi al meglio e sono rientrato qualche giorno in anticipo con i tempi, ma per fortuna è andata bene. Spero possa essere un nuovo punto di partenza“.

E in quell’istante in cui la palla ha varcato la linea di porta sono state “mille sensazioni” quelle passate nella testa di Di Salvatore: “Il primo pensiero è andato a mia nonna, scomparsa prima di Natale, e infatti questo momento lo voglio dedicare a lei. Poi io sono un ragazzo empatico e quando ci sono queste situazioni mi faccio travolgere dai miei compagni che erano commossi, come Barone e Buttu, cose che nel calcio di oggi non sono scontate. Essere qua è speciale e speriamo di costruire qualcosa di storico per questa piazza. Il coro? Spero di farglielo cantare altre volte perché vuol dire che avrò segnato ancora“.