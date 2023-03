Calcio, adesso è ufficiale: nasce il Città di Savona, l’ex Toro Benucci il presidente

Le indiscrezioni sono diventate realtà. La prospettiva di un Savona “bicefalo” è ora concreta. Oggi, infatti, è venuto alla luce il Città di Savona, il nuovo sodalizio che si pone l’obiettivo di rappresentare in ambito calcistico la città della Torretta. Al vertice dell’organigramma, ancora in fase di costruzione, c’è l’ex giocatore del Torino e allenatore dei portieri granata Angelo Benucci. Il nome del club riportato sullo stemma varierà in Città di Savona, visto che Asd Savona sarebbe troppo simile al Savona 1907 Fbc di Massimo Cittadino.

Benucci sarà il presidente e dirigente responsabile per le attività federali. Nadia De Marchi è la vicepresidente. Claudio Aonzo, vecchia conoscenza del Savona, svolgerà il ruolo di segretario e di tesoriere mentre Adamo Agostino sarà consigliere e socio fondatore.

Il primo appuntamento col nuovo club è stato fissato martedì prossimo, 28 marzo, alle ore 18:3o presso la Sala Chiamata della compagnia Pippo Rebagliati: “Questo è un invito per tutte le persone che hanno a cuore le sorti della squadra della città – si legge nel messaggio del neonato sodalizio – un invito per provare a ricostruire insieme in modo virtuoso la storia dei colori che ci accomunano, la storia del Savona, la storia biancoblù“.