Cairese–Albenga continua sui social, Marinelli punge Sassari che risponde: “Scarso e grasso? Mi volevi al Savona”

Albenga/Cairo Montenotte. Dopo lo scontro a distanza sull’ingresso dei tifosi ospiti prima della partita, anche dopo la gara (vinta 4 a 1 dai bianconeri) continua la bagarre tra Cairese e Albenga con il presidente degli ingauni Simone Marinelli che sui social attacca la punta gialloblu Samuele Sassari.

Duri i suoi commenti: “Tra Albenga e Cairese ci sono tre categorie di differenza – ha dichiarato il numero uno degli albenganesi in una storia Instagram – hanno un bravissimo allenatore ma sono poca roba, questa squadra non può ambire alla Serie D, soprattutto se giocano con quel nove lì”, ha detto rivolgendosi a Sassari. “Non faccio il tuo nome perché non voglio farti pubblicità gratuita, ma in due partite non hai fatto un tiro in porta, sei solo in grado di mettere la risata su Facebook agli articoli su di me e sull’Albenga. Fossi il tuo presidente ti direi: ‘Invece di guardare i social e mettere i like, dimagrisci’. Anche io ho la pancia ma non gioco a calcio, tu male male, non l’hai mai presa. Sei di due categorie sotto, un miracolato che gioca in Eccellenza. Mangia di meno e gioca a calcio”.

Stoccate non di certo velate quelle del presidente dell’Albenga, alle quali non tarda ad arrivare la replica di Sassari, sempre attraverso i social. “Qualche tempo fa – scrive l’attaccante gialloblu su Facebook taggando nel post Marinelli -, nelle tue storie hai giustamente segnalato un ragazzo che ti ha fatto bodyshaming, dicendoti che sei grasso e pelato, e hai sofferto molto questa situazione, che l’avresti querelato, portato in tribunale, ecc. A distanza di poche settimane fai lo stesso con un giocatore avversario che ha avuto la colpa di difendere un suo ex compagno di squadra dagli insulti alla moglie e alla figlia e mettere un like con una faccina che ride ai tuoi post. Oltre a farti notare la bassezza del fatto in sé, potrei, forse dovrei, utilizzare la tua stessa moneta e denunciarti, querelarti e tutte le cose che spesso fai tu. Oppure potrei parlare del fatto che questo giocatore grasso e scarso l’anno scorso ha rifiutato un mucchio di soldi da te e non è venuto a Savona”.

“Avrei potuto fare storie e insultarti come fai tu ma purtroppo a differenza tua mi hanno insegnato il rispetto e l’educazione – continua Sassari – Per questo non avrei voluto nemmeno risponderti e, come hai visto, domenica ho ignorato tutto, ma dato che continui mi limiterò a ringraziarti per la grande visibilità che mi stai dando e a farti notare che, se in un momento come questo, in cui la tua squadra sta dominando il campionato, tu non riesci nemmeno a goderti i risultati perché pensi solo a fare polemiche inutili con gli avversari, beh, allora la vita triste è la tua non la mia”.

Sassari poi conclude: “Complimenti per la vittoria del campionato. Presidente, in bocca al lupo per tutto. Ps: il calcio, come la vita, è una ruota: prima o poi tutto torna…”.