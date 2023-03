Cade da una scala, il 17 marzo i funerali di Roberto Suffia a Cengio

Cengio. Sono stati fissati i funerali di Roberto Suffia, cinquantenne deceduto ieri (15 marzo) in seguito al trauma cranico riportato domenica dopo la caduta da una scala.

Saranno celebrati nella giornata di domani (venerdì 17 marzo) alle ore 15:00 presso la chiesa di Santa Barbara a Cengio Stazione.

L’incidente è avvenuto lo scorso weekend, quando Suffia era in garage con il padre per fare alcuni lavoretti ed improvvisamente è caduto a terra compiendo un volo di circa un metro e mezzo e sbattendo violentemente la testa. Pare che a causare la caduta sia stato un malore, il 50enne infatti non ha cercato di proteggersi dall’impatto.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi (un’ambulanza della Croce Rossa di Cengio e l’elisoccorso Grifo) e vari tentativi dei medici del reparto di Rianimazione del Santa Corona di salvarlo, non ce l’ha fatta: ieri pomeriggio è stato constatato il suo decesso. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, come da sua volontà.

Suffia è stato impiegato tecnico nel ramo delle bonifiche ambientali, prima per la Salpa e poi per l’azienda Vico, e dal 2009 al 2013 è stato consigliere comunale a Cengio nell’amministrazione del sindaco Ezio Bilia. Lascia la moglie Cinzia, la figlia ventenne Carlotta e i genitori Leonello e Alda.