Bper Rari Nantes Savona, trasferta amara: la Distretti Ecologici vince 9 a 7

Savona. Seconda sconfitta consecutiva, in campionato, per la Rari Nantes Savona. La squadra biancorossa è stata battuta oggi in trasferta dalla Distretti Ecologici Roma, nella piscina Polo Acquatico Frecciarossa ad Ostia, nell’incontro valevole per la 20ª giornata della stagione regolare.

Il risultato finale della partita, 9-7 in favore dei laziali, è maturato nei due tempi centrali dell’incontro. Ai liguri non è riuscito il tentativo di rimonta nel finale di gara.

Da segnalare che il Savona ha giocato senza il capitano Rizzo ed il portiere Nicosia, infortunati. In classifica i biancorossi occupano la quinta posizione in solitaria con 38 punti.

Il prossimo impegno della Bper Rari Nantes Savona sarà nella Len Euro Cup. I biancorossi allenati Alberto Angelini giocheranno, l’incontro di ritorno con la Pallanuoto Trieste, valevole per la semifinale, nella piscina Zanelli di Savona mercoledì 22 marzo alle ore 19.

Il tabellino:

Distretti Ecologici Roma – Bper Rari Nantes Savona 9-7

(Parziali: 1-1, 3-1, 2-1, 3-4)

Distretti Ecologici Roma: De Michelis, Padovano, Voncina, Faraglia F. 3, Faraglia P. 1, Tartaro 1, Mirarchi 1, Lucci 2, Boezi, Viskovic, Spione 1, Martinelli, Giannotti. All. Mirarchi.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Giovanetti, Panerai, Urbinati 2, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Guidi, Durdic 2, Lanzoni 2, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Vittorio Fraunfelder (Napoli) e Riccardo D’Antoni (Siracusa). Delegato Fin: Gabriele Melis (Cagliari).

Nore. Superiorità numeriche: Roma 3 su 7 più 2 rigori realizzati, Savona 5 su 9. Usciti per tre falli: A 2’37” dalla fine del quarto tempo Patchaliev; a 27” dalla fine del quarto tempo Tartaro.