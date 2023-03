Borghetto, attivato al Centro Ragazzi uno sportello di ascolto pedagogico

Borghetto. Attivato presso il Centro Ragazzi comunale Kaleidos di Borghetto Santo Spirito “Help Family”, ovvero uno sportello di ascolto pedagogico.

In particolare il servizio prevede la presenza di un pedagogista e di un educatore del Centro ragazzi, che accoglieranno le famiglie dei bambini frequentanti, offrendo loro un momento d’ascolto dedicato. Spesso, infatti, i genitori si interrogano su come aiutare efficacemente i propri figli a crescere e chiedono un confronto con figure esperte. Il Centro Ragazzi comunale offrirà questa opportunità, per dare ascolto ai genitori dei minori iscritti, coadiuvarli ed approfondire diverse tematiche. Tra queste l’essere e sentirsi genitori efficaci: ascoltare e vivere la dimensione relazionale e affettiva con i propri figli; saper stare nei conflitti con i figli senza colpevolizzarsi; dare regole sostenibili per essere genitori autorevoli e capaci di dare dei limiti; costruire insieme ai propri figli la loro autonomia personale e relazionale; educazione e mass media, internet: risorse e limiti della tecnologia.

Gli esperti aiuteranno il genitore a capire e a gestire le situazioni e a trovare nuove strade percorribili, sia in rapporto all’età del figlio/a, che in relazione al loro specifico ruolo educativo.

Le famiglie dei bambini iscritti che sono interessate allo sportello, potranno rivolgersi agli educatori per informazioni ed accedere al servizio di ascolto, che si svolgerà secondo il calendario affisso presso il Centro.

“Help family, lo sportello di ascolto pedagogico del Centro Ragazzi, si inserisce tra i servizi offerti gratuitamente dal Comune alle famiglie, per sostenerle nel percorso di crescita insieme ai propri figli e favorire uno scambio intergenerazionale, che talvolta necessita di essere rafforzato”, commenta Mariacarla Calcaterra, consigliere delegato alle Politiche sociali.